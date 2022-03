POTENZA (ITALPRESS) – “The Windshield Wiper, il miglior cortometraggio animato premiato con la prestigiosa statuetta nella notte degli Oscar 2022, ha un cuore lucano: quello del materano Marco Regina, capo animazione della pellicola diretta da Alberto Mielgo e prodotta da Leo Sanchez. Al nostro corregionale e a tutto lo staff vanno le congratulazioni della Regione Basilicata”.

E’ questo il commento del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi che aggiunge:

“Sono molto felice di questo riconoscimento che coinvolge un giovane lucano caparbio e coraggioso che da Matera è riuscito a coronare i suoi sogni negli Stati Uniti d’America. La sua è una testimonianza autentica della tenacia di noi lucani che sappiamo esprimere ovunque nel mondo le nostre doti umane e professionali. Dar vita a personaggi animati, significa trasferire in loro emozioni, personalità e anima. Per questo motivo non ho dubbi nell’affermare che anche nel miglior cortometraggio animato del 2022 ci sia traccia del sentimento lucano”.

(ITALPRESS).

