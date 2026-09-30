Oscar dei Porti, il 6 aprile la ventesima edizione a Miami Beach

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Oscar dei Porti, ideato e condotto da Roberto Onofri e promosso da Group Italian Television, celebrerà la ventesima edizione il 6 aprile 2027 a Miami Beach. Il gala riunirà rappresentanti del sistema portuale, istituzioni e protagonisti dello spettacolo per valorizzare il “Capitale Umano del Mare” e il dialogo tra Italia e Stati Uniti.

Due le novità: un premio ai porti che si distinguono per accessibilità, inclusione e servizi alle persone con esigenze di assistenza speciale; un secondo riconoscimento al porto che si distinguerà per il minore impatto inquinante.

Nel corso degli anni la manifestazione ha ospitato, tra gli altri, Gino Paoli, Franco Califano, Mario Biondi, Matia Bazar, Raf, Virginio, Alba Parietti, Claudio Cecchetto, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Stefano Tacconi, Den Harrow, Giucas Casella, Piero Cassano, Veronica Maya, Maria Giovanna Elmi, Arianna e Francesco Moser.

Per il ventennale è da confermare la partecipazione di Paul Young. Previsto anche il coinvolgimento di noti personaggi italiani: il programma e gli ospiti saranno annunciati dall’organizzazione.

– foto ITN Group –

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