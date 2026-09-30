KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Nella notte, la regione di Kiev è stata presa di mira da missili e droni: a Vyshhorod, è stato trovato sotto le macerie di una palazzina bombardata il corpo senza vita di un bambino. Due persone sono rimaste uccise e altre quattro ferite in seguito ad attacchi missilistici russi sferrati la scorsa notte contro Kiev: lo hanno reso noto le autorità cittadine, dopo che era stata annunciata anche la morte di un bambino, trovato senza vita sotto le macerie di una palazzina bombardata. Le autorità hanno inoltre riferito che i raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante.

“Nel distretto di Bucha sono state danneggiate tre abitazioni private, 11 veicoli e due depositi, e si è verificato un incendio – ha poi aggiunto Tkachenko -. Danni causati dall’attacco sono stati registrati anche presso infrastrutture nei distretti di Bucha, Vyshhorod e Obukhiv”.

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