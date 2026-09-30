Le nuove rotte dell’innovazione, a Genova torna il forum QN Distretti Nautica

GENOVA (ITALPRESS) – Dopo il grande riscontro ottenuto nella prima edizione, QN Quotidiano Nazionale rinnova il suo tradizionale appuntamento con le eccellenze del comparto marittimo, nell’ambito delle iniziative editoriali dedicate allo sviluppo dei distretti produttivi italiani. Giovedì 1º ottobre 2026, a partire dalle ore 17.00 con accredito dalle 16.30, la suggestiva cornice del Teatro del Mare, all’interno del Salone Nautico di Genova, ospiterà la seconda edizione del convegno QN Distretti Nautica, quest’anno incentrato sul tema “Le nuove rotte della nautica italiana“. A guidare i lavori sarà Davide Nitrosi, Vicedirettore di QN Quotidiano Nazionale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Confindustria Nautica e Salone Nautico, con SACE e SIMEST come main partner. L’evento si propone come un momento primario di analisi e confronto per tracciare le traiettorie di sviluppo, le tendenze globali e le tecnologie emergenti che stanno trasformando la cantieristica e l’intera filiera nazionale. Ad aprire i lavori seranno i consueti saluti istituzionali, che introdurranno una serie di dibattiti focalizzati sui quattro direttrici fondamentali per il futuro del settore: la ricerca scientifica, la proiezione sui mercati internazionali, i materiali di nuova generazione e l’elettrificazione.

Il primo approfondimento del pomeriggio sarà dedicato alla ricerca al servizio della nautica: il lavoro condotto all’interno delle università italiane tocca da vicino il comparto, dall’intelligenza artificiale alla propulsione elettrica. Federico Graffione, ricercatore all’Università di Genova, racconterà l’esperienza del team Elettra, che ha realizzato un motore fuoribordo elettrico con sistema fotovoltaico ed eliche stampate in 3D, classificatosi secondo alla Monaco Energy Boat Challenge 2026. Al suo fianco Arianna Bionda, docente al dipartimento di Design del Politecnico di Milano, che parlerà del ruolo che l’intelligenza artificiale gioca nella progettazione dei componenti di uno scafo.

Alle 17.30 l’attenzione si sposterà sulle strategie di crescita oltre confine, fattore decisivo per consolidare la competitività della produzione tricolore. La sessione “Nautica senza confini” vedrà gli interventi di Carolina Lonetti, direttore Export e Finanza agevolata di SIMEST, e di Antonio Bartolo, direttore Area Centro di SACE, che illustreranno gli strumenti finanziari e assicurativi a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. A testimoniare un caso concreto sarà Matteo Machieraldo, CFO di De Wave Group, società genovese di cantieristica navale che nel 2026 ha acquisito DL Services con il supporto di SIMEST, rafforzando la propria strategia di crescita globale. A tracciare lo scenario di mercato sarà Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica, con la presentazione dei dati di settore tratti dal report 2025 “La Nautica in cifre”.

Il terzo panel entrerà nel merito dei materiali innovativi per la nautica di domani, perché la sostenibilità del settore passa anche dalla ricerca su componenti a basso impatto ambientale. Andrea Paduano, co-founder della startup nlcomp, racconterà Composite, il materiale termoplastico riciclabile brevettato dall’azienda per sostituire la tradizionale vetroresina. Riccardo Nonno, giovanissimo founder e ceo di Rinò Yachts, parlerà di come ha progettato e messo in produzione parabordi di design realizzati con componenti integralmente circolari e recuperabili. Giuseppe D’Alessandro, general manager di OMIGroup, illustrerà i risultati della ricerca che hanno permesso alla sua azienda di realizzare invece Avilo 27, imbarcazione con scafo in vetroresina bio-based, realizzata con resine a base vegetale.

Il segmento conclusivo, “Rotta verso la sostenibilità” sarà dedicato al percorso di elettrificazione che sta coinvolgendo anche il mondo della nautica. Massimo Labruna, ceo di AS Labruna, presenterà E-Vision, il motore elettrico per imbarcazioni sviluppato dall’azienda, disponibile anche in versione ibrid. Cesare Malescia, founder e cto di Boatee, parlerà del motore elettrico fuoribordo messo a punto dalla sua azienda, che pesa appena 6 chili ed è stampato completamente in 3D. I lavori si chiuderanno con alle 18.10 con un momento informale di networking, offrendo ad addetti ai lavori, aziende e appassionati un’occasione preziosa per confrontarsi direttamente sulle sfide che attendono la nautica italiana di domani. Per l’occasione QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno porteranno in edicola uno speciale di 24 pagine dedicato al Salone Nautico, a tutte le novità del comparto e a tutti gli eventi che animeranno il Fuori Salone in occasione del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova.

– foto ufficio stampa QN Media –

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