Oscar dei Porti, il 6 aprile 2027 a Miami l’edizione del ventennale

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il grande successo della diciannovesima edizione svoltasi a Miami Beach, sono ufficialmente iniziati i preparativi per l’edizione del ventesimo anno dell’Oscar dei Porti, storico riconoscimento dedicato all’eccellenza del sistema portuale italiano e alla valorizzazione della Blue Economy. Nato nel 2007 a Mazara del Vallo da un’idea di Roberto Onofri, l’Oscar dei Porti ha saputo negli anni crescere, evolversi e internazionalizzarsi, diventando un punto di riferimento per istituzioni, imprese, operatori marittimi e protagonisti dello sviluppo logistico nazionale.

Per celebrare i 20 anni di storia, il prossimo appuntamento si terrà il 6 aprile 2027 a Miami Beach, cornice internazionale ormai simbolo dell’evento, durante la settimana del Seatrade Cruise Global. Sarà una serata esclusiva che ripercorrerà i momenti più significativi di questi vent’anni, premiando personalità, porti italiani, aziende, istituzioni e figure che hanno contribuito alla crescita della portualità italiana nel mondo. L’edizione 2027 vedrà ospiti d’onore, momenti televisivi celebrativi, contributi internazionali e nuove iniziative dedicate al futuro della Blue Economy.

“Vent’anni rappresentano un traguardo importante. L’Oscar dei Porti è nato con passione e visione, ed oggi è una realtà riconosciuta che unisce Italia e America nel nome del mare, del lavoro e dell’eccellenza italiana”, afferma Roberto Onofri, ideatore e fondatore del premio. Nei prossimi mesi verranno annunciati location ufficiale, partner istituzionali, media partner e programma completo dell’evento.

– Foto ufficio stampa Oscar dei Porti –

(ITALPRESS).