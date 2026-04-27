A Fiera Milano dal 13 maggio Transpotec Logitec e NME-Next Mobility Exhibition

MILANO (ITALPRESS) – Dal 13 al 16 maggio, Fiera Milano si trasformerà nell’hub della mobilità, presentando in contemporanea Transpotec Logitec – dedicata a logistica e trasporto merci – e NME-Next Mobility Exhibition, focalizzata sulla mobilità collettiva delle persone. Con oltre 500 espositori distribuiti su sei padiglioni, le due manifestazioni porteranno al centro del dibattito sfide e opportunità di settori in profonda trasformazione e sempre più strategici per il sistema Paese. Una centralità che si riflette anche nelle dinamiche del commercio globale, sempre più dipendente da filiere logistiche resilienti, capaci di adattarsi a uno scenario internazionale instabile e in continua evoluzione. Il commercio globale di beni, infatti, continuerà a crescere a un ritmo medio del 2,5% annuo nel prossimo decennio, passando da circa 23 trilioni di dollari nel 2024 a quasi 30 trilioni nel 2034. Sono dati che emergono da un recente studio di Boston Consulting Group e che confermano una crescita che, tuttavia, avverrà lungo rotte e assetti profondamente ridefiniti, in un contesto sempre più frammentato e segnato da tensioni geopolitiche.

Dalle criticità lungo snodi strategici come lo Stretto di Hormuz, agli effetti dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, fino ai rincari del cargo aereo, la continuità dei flussi di merci non può più essere data per scontata ed è proprio in questo scenario che emerge la resilienza della logistica, che diventa una vera e propria questione di sistema: la capacità di adattarsi rapidamente agli shock, riconfigurare i flussi e garantire continuità operativa diventa un fattore determinante di competitività per l’intero sistema economico. Della forza del settore parlano anche i numeri del comparto che, in Italia, rappresenta il 9% del PIL e, all’interno di questo sistema, la sola contract logistics ha raggiunto nel 2025 un valore di 112,4 miliardi di euro secondo l’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano, trasformandosi da funzione operativa a infrastruttura strategica per la competitività e la continuità produttiva, chiamata a ripensare modelli e strategie in chiave di resilienza. In questo quadro, la Lombardia rappresenta uno degli snodi logistici più rilevanti a livello nazionale, concentrando il 22% del valore aggiunto del settore e il 18% delle imprese attive in Italia e impiegando oltre 261.000 addetti. Un primato che trova nell’area metropolitana di Milano il suo principale polo, con oltre il 50% delle attività regionali e una forte specializzazione, a testimonianza di un ecosistema logistico avanzato e integrato con i principali distretti produttivi.

In tale contesto, Transpotec Logitec, punto di riferimento per logistica e autotrasporto, si conferma come il luogo dove fare sistema, in cui imprese, committenza, istituzioni e stakeholder nei prossimi giorni si incontreranno per confrontarsi sulle soluzioni alle criticità che oggi attraversano il settore: uno spazio in cui leggere non solo l’innovazione tecnologica, ma soprattutto i cambiamenti in atto e costruire risposte concrete alle nuove complessità del mercato. Un confronto che si inserisce anche nel quadro delle politiche pubbliche a sostegno dell’autotrasporto. Per il triennio 2025-2027 il Governo ha stanziato 228 milioni di euro l’anno, con l’obiettivo di rafforzare competitività, sicurezza e sostenibilità del settore. In particolare, 13 milioni di euro sono destinati al rinnovo dei mezzi delle imprese di autotrasporto conto terzi tramite bandi del MIT: un ambito su cui Transpotec Logitec consentirà di fare il punto, offrendo alle imprese strumenti concreti per orientare in modo consapevole le proprie scelte di investimento. In parallelo, NME-Next Mobility Exhibition – la expo conference dedicata al trasporto collettivo di persone che si svolge in contemporanea con Transpotec Logitec – rappresenta l’altro pilastro di questa visione, portando al centro del confronto le trasformazioni in atto nei modelli di mobilità e le soluzioni che il mercato sta sviluppando per accompagnarle.

Un ecosistema in cui sostenibilità, investimenti e innovazione tecnologica diventano leve per ripensare il trasporto di persone in chiave più efficiente e integrata. Il tema è particolarmente rilevante nel contesto italiano, dove il ricorso all’auto privata resta dominante: con 701 veicoli ogni 1.000 abitanti, tra i valori più alti in Europa, e oltre 30 milioni di spostamenti quotidiani, l’automobile copre ancora circa il 60-65% dei viaggi, mentre il trasporto pubblico locale si ferma all’8-9% (fonte ISFORT). È proprio a partire da questo squilibrio che si concentrano le politiche pubbliche e gli investimenti sul Trasporto Pubblico Locale, oggi principale alternativa strutturale all’uso dell’auto. Un percorso che passa dal rinnovo delle flotte con mezzi a zero e basse emissioni e da una profonda transizione digitale dei servizi, sostenuta anche dal PNRR, che ha destinato oltre 8 miliardi di euro entro il 2026 per rafforzare infrastrutture, veicoli e digitalizzazione del TPL. NME offre anche una lettura delle soluzioni innovative che stanno trasformando il trasporto collettivo: dalla sharing mobility ai modelli di Mobility as a Service, che integrano trasporto pubblico, mobilità condivisa e mobilità dolce in un’unica esperienza di viaggio. Un’evoluzione che guarda anche alle prospettive di medio termine legate alla guida autonoma, resa possibile dalla crescente digitalizzazione del comparto.

In Europa, dove è in vigore oggi il quadro normativo più avanzato al mondo per i veicoli automatizzati, si aprono infatti opportunità concrete per applicazioni come robotaxi, navette di primo e ultimo miglio e servizi automatizzati in ambito urbano e intermodale. È proprio questo insieme di direttrici – dal TPL alla mobilità condivisa, fino alle applicazioni della guida autonoma – che Next Mobility Exhibition mette a sistema, confermandosi come piattaforma di confronto per leggere l’evoluzione della mobilità collettiva e contribuire alla costruzione dei modelli di trasporto del futuro. Transpotec Logitec e NME offriranno una lettura strategica del sistema dei trasporti, mettendo in relazione trasporto pubblico e trasporto merci come componenti interconnesse di un unico ecosistema. Due appuntamenti distinti ma complementari, che riflettono le trasformazioni in atto nei sistemi di trasporto e ne evidenziano le interconnessioni sempre più strette, dalla transizione energetica allo sviluppo delle infrastrutture, fino alle sfide legate al capitale umano.

– foto ufficio stampa Fiera Milano –

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