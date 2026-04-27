FS Engineering prima tra le società di ingegneria in Italia

ROMA (ITALPRESS) – FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, si conferma, secondo STEMA, la più grande community di ingegneri, come la prima realtà italiana nel settore dell’ingegneria e una delle principali a livello europeo e internazionale, consolidando il proprio ruolo di hub tecnologico e progettuale per lo sviluppo di infrastrutture complesse e sostenibili.

“In un contesto globale caratterizzato da crescente complessità infrastrutturale e forte spinta verso la transizione ecologica, FS Engineering si distingue per la capacità di integrare competenze ingegneristiche avanzate con tecnologie digitali all’avanguardia. L’adozione di piattaforme BIM multidimensionali (4D, 5D, 6D, 7D e 8D) consente una gestione evoluta dell’intero ciclo di vita delle opere, dalla progettazione alla manutenzione. FS Engineering è una delle più importanti realtà europee ed internazionali di Global Engineering Firm capace di gestire la complessità infrastrutturale a 360 gradi, massimizzando il contributo ingegneristico alle politiche green e alla mobilità sostenibile del futuro. Grazie a brevetti innovativi e a una solida rete di partnership accademiche, la società si fa ambasciatrice dell’orgoglio ingegneristico italiano, pronta a disegnare le infrastrutture del futuro su scala mondiale”, riporta una nota.

“Con il suo recente rebranding ha raccolto il testimone multidisciplinare di Italferr, valorizzando maggiormente l’unicità del know-how sviluppato nell’ingegnerizzazione digitale dei cantieri delle grandi opere PNRR e di altri importanti interventi infrastrutturali, promuovendo l’adozione avanzata di sistemi smart e di tecnologie”, continua la nota.

FS Engineering si posiziona nel mercato internazionale come tech-company delle infrastrutture, in cui l’ingegneria tradizionale si integra con Big Data, IoT e criteri ESG, ponendo al centro la sostenibilità, la sicurezza delle opere e la manutenzione programmata per l’intero ciclo di vita, “valorizzando per le opere di grande pregio storico-architettonico l’esperienza unica del Digital Twins, che l’hanno già vista protagonista del monitoraggio della Basilica di S. Pietro, con tecniche di prevenzione dei rischi”.

“Un’evoluzione – spiega la nota – già riconosciuta a livello internazionale, come dimostrano i prestigiosi premi ricevuti nello scorso 2025: dal riconoscimento ad Amsterdam per il “Digital Going Year in Infrastructure”, al Premio Innovazione SMAU 2025, fino al Premio OICE per la Sostenibilità, che ha visto questa nostra realtà nazionale prima tra le società di ingegneria e architettura italiane”.

E ancora: “La partecipazione al progetto della Metropolitana di Mumbai, infrastruttura strategica per il potenziamento della mobilità urbana della metropoli indiana, conferma il ruolo di FS Engineering come player di riferimento nel campo dell’ingegneria ferroviaria, convenzionale e alta velocità, nel trasporto metropolitano e stradale, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture strategiche per la mobilità del futuro. Con oltre 40 anni di esperienza, una presenza in quindici Paesi e cinque continenti e migliaia di professionisti altamente specializzati, FS Engineering rappresenta l’hub tecnologico dell’ingegneria del Gruppo FS. La società promuove un approccio integrato, digitale e sostenibile alle grandi opere, valorizzando l’utilizzo di piattaforme BIM avanzate, la digitalizzazione dei cantieri e la gestione dell’intero ciclo di vita delle infrastrutture”.

– Foto screenshot home page sito Fs Engineering –

(ITALPRESS)