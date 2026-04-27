Il Tar del Lazio conferma la legittimità dei provvedimenti dell’Enac sugli slot all’aeroporto di Roma Ciampino per i voli cargo

ROMA (ITALPRESS) – Il TAR del Lazio ha confermato la legittimità degli atti adottati da Enac in merito all’allocazione di dieci slot giornalieri per le stagioni tra la winter 2024 e la summer 2026: l’Ente, infatti, ha assegnato a DHL Express, unico vettore cargo rimasto su Ciampino, dieci slot giornalieri, a tutela di tutte le tipologie di servizi aerei.

“Il TAR Lazio – ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma – ha rigettato i ricorsi presentati da Ryanair, sottolineando, ancora una volta, come i provvedimenti Enac siano pienamente legittimi, sorretti da motivazioni che esplicitano la coerenza, l’efficacia, l’efficienza e la non discriminazione dell’azione amministrativa dell’Ente, a tutela di ogni tipologia di servizio aereo”.

Il TAR ha confermato che l’assegnazione degli slot è avvenuta in conformità ai regolamenti europei e alle linee guida IATA, in quanto l’aeroporto di Ciampino deve mantenere l’operatività delle diverse tipologie di servizio, passeggeri e cargo, peraltro apparendo i dieci slot assegnati al settore cargo come strettamente necessari a gestire l’operatività del relativo servizio.

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