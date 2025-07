VIRE NORMANDIE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ben Healy vince la sesta tappa del Tour de France 2025, la Bayeux – Vire Normandie di 201,5 km. Il corridore irlandese della EF Education Easy Post, protagonista della fuga di giornata, compie uno spettacolare attacco a meno di 40 km dalla fine lasciandosi alle spalle il resto della compagnia.

Secondo posto per lo statunitense Quinn Simmons (Lidl-Trek), terzo Michael Storer (Tudor). Presenti nella fuga ad otto uomini anche Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), Harold Tejada (XDS Astana), Will Barta (Movistar), Eddie Dunbar (Jayco Alula) e Simon Yates (Visma Lease a Bike). Van der Poel riesce a riprendersi la maglia gialla portandosi in vantaggio di 1″ su Tadej Pogacar (UAE Emirates) nella classifica generale. Domani la settima tappa, la Saint Malo – Mur de Bretagne Guerledan di 197 km.

LE DICHIARAZIONI

Ben Healy: “E’ davvero incredibile vincere in questo modo. Lo scorso anno è stato difficile, sono felice di essere tornato a vincere in un grande giro dopo due anni. Sono cresciuto guardando il Tour insieme a mio padre, era il mio sogno vincere una tappa. Ho colto il mio momento, avevo fissato questa tappa come obiettivo”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SESTA TAPPA

1. Ben Healy IRL (EF Education) 4h24’11”

2. Quinn Simmons USA (Lidl-Trek) a +2’44”

3. Michael Storer AUS (Tudor) a +2’51”

4. Eddie Dunbar IRL a +3’21”

5. Simon Yates GBR a +3’24”

6. Will Barta USA a +3’29”

7. Harold Tejada COL a +3’52”

8. Mathieu Van der Poel NED a +3’58”

9. Tadej Pogacar SLO a +5’27”

10. Jonas Vingegaard DEN a +5’27”

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA A TEMPO (maglia gialla)

1. Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) 21h52’34”

2. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) a +1″

3. Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick Step) a +43″

4. Kevin Vauquelin FRA a +1’00”

5. Jonas Vingegaard DEN a +1’14”

6. Matteo Jorgenson USA a +1’23”

7. Joao Almeida POR a +1’59”

8. Ben Healy IRL a +2’01”

9. Florian Lipowitz GER a +2’32”

10. Primoz Roglic SLO a +2’36”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde)

1. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 112 punti

2. Mathieu Van der Poel NED (Alpecin Deceuninck) 108

3. Biniam Girmay ERI (Intermarché Wanty) 102

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia a pois)

1. Tim Wellens BEL (UAE Emirates) 7 punti

2. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) 5

3. Ben Healy IRL (EF Education) 4

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick Step) 21h53’17”

2. Kevin Vauquelin FRA (Arkea B&B Hotels) a +17″

3. Ben Healy IRL (EF Education) a +1’18”

