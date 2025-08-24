CUNEO (ITALPRESS) – Dopo sei mesi di digiuno, Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) torna a sorridere, vincendo la seconda tappa della Vuelta a Espana 2025, l’Alba-Limone Piemonte di 159.6 km, bruciando in volata Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e prendendosi la maglia rossa.

Sul percorso piemontese – pianeggiante per la maggior parte, ma con l’unica salita che funge da arrivo in vetta – la prima fuga di giornata impiega un chilometro a formarsi. Merito di Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Liam Slock (Lotto) e Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), con quest’ultimo ripreso dal gruppo dopo 19 km e ‘sostituito’ al comando da Sinhué Fernandez (Burgos Burpellet BH). L’arrivo dello spagnolo restituisce smalto ai fuggitivi, che consolidano il distacco con un vantaggio di oltre due minuti, dopo lo sprint intermedio di Busca vinto da Slock (20 punti per lui). La pioggia diventa un fattore. Con 25 km da percorrere, all’arrivo del gruppo in una rotonda, si registra una caduta che coinvolge alcuni corridori del Q36.5 Team e della Visma-Lease a Bike, incluso il super favorito Jonas Vingegaard, che si rialza e riparte con tanto di cenno rassicurante alla telecamera.

Ad avere la peggio è il francese Axel Zingle, soccorso da un’ambulanza ma capace di tornare in bici dopo pochi minuti. L’attesa di tutti converge sulla salita conclusiva verso il traguardo di Limone Piemonte (9,8 km in totale, pendenza media del 5,1%). È qui che si decide la seconda tappa e la nuova maglia rossa. Tra i tre superstiti in fuga Slock è l’ultimo a mollare, ma viene ripreso a 6 km dal traguardo. Marc Soler è il primo a scattare, ma al traguardo è un testa a testa tra Vingegaard e Ciccone: a sorridere è il super favorito. L’uomo più atteso timbra sul primo arrivo in salita con il 39esimo successo in carriera che gli vale anche la leadership della generale. Domani la terza frazione, la San Maurizio Canavese-Ceres di 134.6 chilometri.

LE DICHIARAZIONI

Jonas Vingegaard: “Quando ho avuto l’opportunità di vincere, l’ho colta al volo e mi sono buttato dentro. È passato parecchio dall’ultima vittoria e sono felice di come mi sono sentito. Prima dell’ultima curva non pensavo fosse possibile superare Ciccone, ma c’era più distanza di quanto pensassi”.

Giulio Ciccone: “Ho perso l’attimo. La gamba è buona, peccato, volevo prendere la maglia ma ci riproveremo. La caduta di Vingegaard in gruppo? Oggi era pericolosissimo, c’è stato un tratto nel quale non si stava in piedi. Bisogna essere corretti nello sport, non si vince con un avversario che cade”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SECONDA TAPPA

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) in 3h47’14”

2. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) s.t.

3. David Gaudu FRA (Groupama-Fdj) s.t.

4. Egan Bernal COL s.t.

5. Joao Almeida POR a 02″

6. Felix Gall AUT s.t.

7. Jai Hindley AUS s.t.

8. Juan Ayuso ESP s.t.

9. Matteo Jorgenson USA s.t.

10. Tom Pidcock GBR s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) in 7h56’16”

2. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) a 04″

3. David Gaudu FRA (Groupama-Fdj) a 06″

4. Egan Bernal COL a 10″

5. Tom Pidcock GBR a 12″

6. Jai Hindley AUS s.t.

7. Santiago Buitrago COL s.t.

8. Matteo Jorgenson USA s.t.

9. Juan Ayuso ESP s.t.

10. Marc Soler ESP s.t.

MAGLIA A POIS (miglior scalatore)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) 5 punti

2. Alessandro Verre ITA (Arkea-B&B Hotels) 3

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 3

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

1. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Deceuninck) 50 punti

2. Ethan Vernon GBR (Israel-Premier Tech) 40

3. Jonas Vingegaard DEN Visma-Lease a Bike) 30

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1. Juan Ayuso ESP (Uae Team Emirates) in 7h56’28”

2. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) s.t.

3. Valentin Peintre FRA (Soudal Quick-Step) s.t.

