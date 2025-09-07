MONFORTE DE LEMOS (SPAGNA) (ITALPRESS) – Mads Pedersen ha vinto la quindicesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la A Viega / Veigadeo – Monforte de Lemos di 167,8 km. Primo squillo della maglia verde che nella volata a nove uomini – scaturita dalla maxi fuga di giornata – ha anticipato Orluis Aular (Movistar Team) e Marco Frigo (Israel – Premier Tech). Non cambia nulla dal punto di vista della classifica generale, il gruppo dei big è arrivato con oltre 13 minuti di ritardo: Jonas Vingegaard mantiene 48″ su Joao Almeida, domani ci sarà l’ultimo giorno di riposo, poi l’ultima settimana di corse, si ripartirà martedì con la Poio-Mos Castro de Erville di 167.9 km.

LE PAROLE DI PEDERSEN

“Devo dire che la vittoria è ancora più dolce per il modo in cui la squadra ha lavorato insieme per tutto il giorno, con cinque ragazzi nel primo gruppo, li voglio ringraziare. Quando Vine e Vervaeke sono fuggiti nella seconda salita, hanno dimostrato di essere molto forti e hanno guadagnato molto tempo, i ragazzi hanno lavorato molto duramente per poter rendere tutto ciò possibile”. Lo ha dichiarato Mads Pedersen dopo aver vinto la frazione odierna. “La volata? Dovevo tenere il passo e mantenere una velocità abbastanza alta in modo che nessuno potesse andarsene, quando Frigo è scappato a 800 metri dal traguardo è stato perfetto. Volevo davvero vincere e oggi ce l’abbiamo fatta, è incredibile”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) in 4h02’13”

2. Orluis Aular VEN (Movistar Team) s.t.

3. Marco Frigo ITA (Israel Premier-Tech) s.t.

4. Santiago Buitrago COL s.t.

5. Eddie Dunbar IRL s.t.

6. Egan Bernal COL s.t.

7. Louis Vervaeke BEL s.t.

8. Jay Vine AUS s.t.

9. Magnus Sheffield USA s.t.

10. Alec Segaert BEL a 23″

LE CLASSIFICHE GENERALI

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) in 57h35’33”

2. Joao Almeida POR (UAE Team Emirates XRG) a 48″

3. Tom Pidcock GBR (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2’38”

4. Jai Hindley AUS a 3’10”

5. Felix Gall AUT a 3’30”

6. Giulio Pellizzari ITA a 4’21”

7. Matthew Riccitello USA a 4’53”

8. Sepp Kuss USA a 5’46”

9. Junior Lecerf BEL a 5’49”

10. Torstein Traeen NOR a 6’33”

MAGLIA A POIS (miglior scalatore)

1. Jay Vine AUS (UAE Team Emirates XRG) 61 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 39

3. Louis Vervaeke BEL (Soudal Quick-Step) 32

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 237 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 139

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 115

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull – BORA – hansgrohe) in 57h39’54”

2. Matthew Riccitello USA (Israel-Premier Tech) a 32″

3. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) a 1’28”

