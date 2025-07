ROUEN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince la quarta tappa del Tour de France 2025, la Amiens-Rouen di 174,2 km. Il campione sloveno della UAE Emirates riesce ad avere la meglio nei confronti della maglia gialla, l’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), e del danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), centrando così la sua centesima affermazione in carriera. Van der Poel, invece, nonostante abbia lo stesso tempo di Pogacar in classifica generale, conserva il simbolo del primato.

Giornata caratterizzata da una fuga a quattro composta da Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility), Thomas Gachignard (TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education), che però non riescono ad arrivare fino in fondo con il loro tentativo. La spinta dell’Alpecin Deceuninck, squadra della maglia gialla, permette a Van der Poel di amministrare e di conservare la leadership in classifica generale. Domani la quinta tappa della Grande Boucle, la cronometro individuale Caen-Caen di 33 chilometri.

LE PAROLE DI POGACAR

“Oggi tutti erano al limite. Sull’ultima salita c’è stato uno sforzo pazzesco di tutti. Jonas (Vingegaard, ndr) mi ha seguito, poi ci siamo ricompattati. Joao (Almeida, ndr) ha fatto un lavoro clamoroso, sono veramente felice del lavoro della squadra e di questa vittoria. Vincere al Tour con questa maglia è pazzesco. Avere tanti rivali così forti nel finale, non si sa mai chi può vincere. È una botta di adrenalina incredibile, è l’essenza della corsa. Domani sarà il vero test per le gambe, ma intanto ho già vinto una tappa con la maglia di campione del mondo”. Lo ha detto il fuoriclasse sloveno della UAE Emirates, Tadej Pogacar, dopo aver trionfato nella quarta tappa del Tour de France 2025, la Amiens-Rouen di 174,2 chilometri.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA QUARTA TAPPA

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) in 3h500’29”

2. Mathieu Van der Poel NED (Alpecin Deceuninck) s.t.

3. Jonas Vingegaard DEN (Visma Lease a Bike) s.t.

4. Oscar Onley GBR s.t.

5. Romain Gregoire FRA s.t.

6. Joao Almeida POR s.t.

7. Remco Evenepoel BEL a 3″

8. Matteo Jorgenson USA s.t.

9. Mattias Skjelmose DEN a 7″

10. Kevin Vauquelin FRA a 10″

LE CLASSIFICHE GENERALI

Classifica a tempo (maglia gialla):

1. Mathieu Van der Poel NED (Alpecin Deceuninck) in 16h46’00”

2. Tadej Pogacar SLO (Uae Emirates) s.t.

3. Jonas Vingegaard DEN (Visma Lease a Bike) a 8″

4. Matteo Jorgenson USA a 19″

5. Kevin Vauquelin FRA a 26″

6. Enric Mas ESP a 48″

7. Oscar Onley GBR a 55″

8. Joao Almeida POR s.t.

9. Remco Evenepoel BEL a 58″

10. Mattias Skjelmose DEN a 1’02”

Classifica a punti (maglia verde):

1. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 92 punti

2. Biniam Girmay ERI (Intermarché Wanty) 87

3. Mathieu Van der Poel NED (Alpecin Deceuninck) 80

Classifica miglior scalatore (maglia a pois):

1. Tadej Pogacar SLO (Uae Emirates) 5 punti

2. Tim Wellens BEL (Uae Emirates) 5

3. Jonas Vingegaard DEN (Visma Lease a Bike) 3

Classifica miglior giovane (maglia bianca):

1. Kevin Vauquelin FRA (Arkea b&b hotels) 16h46’26”

2. Oscar Onley GBR (Picnic PostNl) a 29″

3. Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick Step) a 32″

