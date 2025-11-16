VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Valencia, ventiduesimo e ultimo appuntamento della stagione 2025 di MotoGP. Il pilota romagnolo dell’Aprilia, terzo in classifica generale, precede lo spagnolo Raul Fernandez di circa sette decimi, terza posizione per Fabio Di Giannantonio.

Subito fuori Francesco Bagnaia, finito nella ghiaia dopo un contatto causato da Zarco. A metà gara ritiro anche per il campione del mondo 2024 Jorge Martin, che in una stagione caratterizzata dagli infortuni ha scelto di non continuare in via precauzionale.

LE DICHIARAZIONI

Marco Bezzecchi: “Mi sono divertito tanto, specialmente verso la fine perché Raul (Fernandez, ndr) era velocissimo. E’ stata dura, ma sono molto contento e soddisfatto del lavoro dei ragazzi. Sono felicissimo, non potevo sperare in un modo migliore per concludere la stagione. Ora festeggeremo, però martedì si ricomincia con i test”.

Raul Fernandez: “A cinque giri dalla fine ho visto che Bezzecchi ha commesso due errori e gli ho recuperato due decimi. Pensavo che sarebbe stato possibile raggiungerlo e vincere. Però, sette giorni fa ero infortunato, quindi questo risultato è fantastico. Ci ho provato fino alla fine con Marco (Bezzecchi, ndr), ma chiudere con un secondo posto a Valencia è fantastico”.

Fabio Di Giannantonio: “A essere sincero mi aspettavo qualcosa di più, però le Aprilia sono state molto forti in partenza. Dopo metà gara ho trovato il ritmo e sono riuscito a salvaguardare le gomme, andando sempre più veloce. Volevo davvero questo podio per concludere bene la stagione. Sono fiero del mio team e di me stesso”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 40’52″458 alla velocità media di 158,7 km/h

2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 0″686

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 3″765

4. Pedro Acosta (Esp) Ktm 4″749

5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 8″048

6. Alex Marquez (Esp) Ducati 8″166

7. Luca Marini (Ita) Honda 12″644

8. Brad Binder (Saf) Ktm 14″582

9. Jack Miller (Aus) Yamaha 15″497

10. Enea Bastianini (Ita) Ktm 17″460

LA CLASSIFICA FINALE DEL MONDIALE PILOTI

1. Marc Marquez (Esp) 545 punti

2. Alex Marquez (Esp) 467

3. Marco Bezzecchi (Ita) 353

4. Pedro Acosta (Esp) 307

5. Francesco Bagnaia (Ita) 288

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 262

7. Franco Morbidelli (Ita) 231

8. Fermin Aldeguer (Esp) 214

9. Fabio Quartararo (Fra) 201

10. Raul Fernandez (Esp) 172

LA CLASSIFICA FINALE DEL MONDIALE COSTRUTTORI

1. Ducati 768 punti

2. Aprilia 418

3. Ktm 372

4. Honda 285

5. Yamaha 247

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).