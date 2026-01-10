Operazione della Guardia Costiera al largo della Toscana, soccorsa la nave “Master Nasser”

ROMA (ITALPRESS) – Operazioni della Guardia Costiera, a partire dal pomeriggio del 9 gennaio nelle acque a largo della Toscana, coordinate dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Livorno, a favore della “Master Nasser”, nave da carico in navigazione da La Spezia a Durazzo, lunga 80 metri battente bandiera delle Isole Comore, in avaria inizialmente a circa 15 miglia nautiche di distanza da Viareggio, a causa di un blackout.

In assistenza all’unita, nel frattempo costantemente monitorata anche dal Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera e da un elicottero decollato dalla vicina Base Aeromobili di Sarzana, sono state dirottate alcune navi mercantili presenti in zona. Nonostante le condizioni metomarine particolarmente avverse, non si sono registrate problematiche per l’equipaggio presente a bordo e per l’ambiente marino. L’Unità è attualmente all’ancora a circa 5 miglia nautiche dalla costa, in attesa di condizioni meteo marine favorevoli al rimorchio. La Master Nasser risulta essere stata ispezionata nel porto di La Spezia nello scorso mese di ottobre 2025. Precedentemente a tale ultima ispezione la nave era stata controllata al Pireo, nel febbraio 2025, occasione in cui gli ispettori Greci rilevavano alcune carenze considerate temporaneamente tollerabili, consentendo quindi alla nave di proseguire la navigazione. Nel corso dell’ispezione in Italia, la nave era stata sottoposta a provvedimento di fermo e solo a seguito dell’eliminazione delle deficienze rilevate, autorizzata alla partenza.

