CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Catanzaro e Girifalco, supportate in fase esecutiva del personale dell’Arma di Isola di Capo Rizzuto e Lamezia Terme, hanno disarticolato due sodalizi criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Eseguita

un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia , nei confronti di 13 persone tutti in carcere, in parte di nazionalità albanese e in parte appartenenti alla comunità rom di Catanzaro, poichè accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, estorsione e ricettazione.

Complessivamente, durante tutta l’indagine, sono state arrestate in flagranza o fermate 34 persone. Infine, l’attività condotta consentiva di porre sotto sequestro complessivamente oltre 45 chilogrammi di eroina e marijuana, 18.000 euro in contanti, circa 70 chilogrammi di sostanze da taglio e due armi illecitamente detenute.

– Foto: ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).