Operazione antidroga nei locali notturni di Istanbul, arrestato l’attore Can Yaman

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul, assieme all’attrice Selen Gorguzel e ad altre cinque persone, nell’ambito di un’operazione antidroga della polizia che ha fatto irruzione in nove locali notturni. Lo riportano i media turchi.

Yaman, molto conosciuto in Italia come protagonista in diverse serie tv di successo, è stato condotto assieme agli altri arrestati, tra cui anche gestori di locali, presso l’Istituto di medicina forense di Istanbul per verificare l’eventuale uso di droghe. A condurre le operazioni l’Ufficio investigativo sul contrabbando, il traffico di stupefacenti e i reati economici della Procura Generale di Istanbul.

