Miley Cyrus annuncia l’uscita del brano “Younger You”

MILANO (ITALPRESS) – Miley Cyrus ha annunciato l’uscita del singolo “Younger You” in arrivo questo venerdì su tutte le piattaforme digitali e tratto da “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, già disponibile in streaming su Disney+. “Festeggiare Hannah Montana non significa solo rendere omaggio a una serie TV, ma per me è come chiudere un cerchio. HM ha segnato l’inizio della vita come la conosco oggi. Il legame che mi unisce ai miei fan è raro e meraviglioso proprio come lo è stato tutto questo percorso. Vi adoro tutti e vi voglio un bene immenso. Questo special per l’anniversario è un regalo che faccio alla versione più giovane di voi stessi, il mio modo per ringraziarvi della vostra fedeltà e per avermi accompagnato in ogni fase di questo viaggio” – ha postato sui propri social Miley Cyrus a proposito di “Younger You”.

Hannah Montana 20th Anniversary Special arriva esattamente vent’anni dopo il debutto della serie originale su Disney Channel. Hannah Montana 20th Anniversary Special è una lettera d’amore ai fan piena di sentimento e nostalgia. Nel corso di un’intervista esclusiva e approfondita, condotta da Alex Cooper, Miley Cyrus ripercorre i momenti più memorabili. Gli spettatori assisteranno inoltre a un dietro le quinte con filmati d’archivio, volti familiari, ospiti a sorpresa e una speciale esibizione di Miley Cyrus.

Lo speciale è prodotto da HopeTown Entertainment e Unwell Productions. Ashley Edens è la showrunner, mentre Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan sono gli executive producer. Cooper sarà anche conduttrice dello speciale, guidando i fan di Hannah Montana attraverso la nostalgica e attesissima celebrazione dell’anniversario. In vista dello speciale, i fan possono rivivere su Disney+ i loro momenti preferiti con Miley con la Collezione Hannah Montana, che include le quattro stagioni di Hannah Montana, Hannah Montana: The Movie e Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert. A dimostrazione della duratura popolarità del franchise, il catalogo Hannah Montana ha totalizzato finora più di mezzo miliardo di ore di streaming a livello globale su Disney+.

– Foto ufficio stampa Universal Music –

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