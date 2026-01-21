Operazione antidroga a Roma con i paracadutisti, 18 arresti al Quarticciolo

ROMA (ITALPRESS) – Anche i paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania” hanno preso parte a un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere Quarticciolo, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma. Arrestati in flagranza 17 persone, di cui 3 italiani e 14 stranieri originari dell’area centro e nord-africana, tutti con precedenti, accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; arrestata anche un altra persona, rintracciata durante il servizio, poiché destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per analoghi reati. Sequestrate oltre 500 dosi di cocaina e crack, rinvenute addosso agli indagati, recuperate dopo essere state lanciate durante i tentativi di fuga o individuate in nascondigli ricavati tra i lotti condominiali. I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina e del 1° Reggimento “Tuscania” hanno inoltre sequestrato 1 pistola scacciacani e un coltello a serramanico.

Le operazioni sono state condotte attraverso una serie di blitz consecutivi, caratterizzati dalla chiusura a tenaglia dei principali punti di accesso alle piazze di spaccio, protrattesi per tutta la giornata, al punto che in alcuni momenti si sono create file di acquirenti anche con circa 20 persone in attesa, in assenza di pusher disponibili, quasi tutti arrestati. Durante tali interventi, 5 degli arrestati hanno tentato la fuga a piedi, venendo tuttavia bloccati al termine di inseguimenti svolti in condizioni di piena sicurezza, grazie anche al tempestivo intervento del personale del 1° Reggimento “Tuscania”.

