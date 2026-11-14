Operazione “Andi Leon” nel Vicentino, due arresti per spaccio di cocaina

VICENZA (ITALPRESS) – Nel pomeriggio di ieri personale della Questura di Vicenza – Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, nei confronti di due soggetti indagati a vario titolo per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento costituisce l’esito di una complessa attività d’indagine, convenzionalmente denominata “Operazione Andi Leon”, avviata dagli investigatori della Squadra Mobile nel dicembre 2025 a seguito di diverse segnalazioni riguardanti un’attività di spaccio gestita da un cittadino albanese nel comune di Torri di Quartesolo. Attraverso un articolato lavoro investigativo, supportato dall’utilizzo di telecamere, dispositivi di localizzazione GPS, intercettazioni telefoniche e ambientali, i poliziotti sono riusciti a raccogliere concreti elementi probatori in merito a una fiorente cessione di cocaina che interessava diversi comuni della provincia di Vicenza, nello specifico Torri di Quartesolo, Asiago, Longare e Quinto Vicentino.

Le risultanze investigative hanno permesso di ricostruire nel dettaglio le modalità operative dello spaccio, che avveniva attraverso una doppia rete di distribuzione: in alcuni casi erano gli stessi acquirenti a recarsi presso la residenza dell’uomo per ritirare lo stupefacente, talvolta consegnato direttamente dalla moglie, mentre in altre occasioni era lo stesso indagato a raggiungere a bordo della propria autovettura le abitazioni dei clienti per effettuare le consegne a domicilio. Il quadro indiziario raccolto dalla Squadra Mobile ha fatto emergere gravi responsabilità non soltanto a carico del cittadino albanese, ma anche nei confronti della sua compagna, di nazionalità ucraina, ritenuta pienamente concorrente nell’attività illecita. Sulla base di tali elementi e a seguito della richiesta formulata dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo, il G.I.P. ha quindi emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari per entrambi. I due sono stati rintracciati nel comune di Torri di Quartesolo, dove l’uomo si trovava peraltro già ristretto in regime di arresti domiciliari a seguito di un precedente arresto effettuato dagli stessi operatori della Squadra Mobile nello scorso mese di aprile, quando era stato sorpreso in possesso di 17 involucri di cocaina. Al termine delle formalità di rito, entrambi gli indagati sono stati tratti in arresto e condotti presso i rispettivi domicili a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato Vicenza –

(ITALPRESS).