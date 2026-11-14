Contrasto alla pedopornografia online, 6 arresti e 18 indagati in tutta Italia

MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, la Polizia di Stato ha concluso un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di 6 persone per detenzione di ingente quantità di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altri 18 indagati a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico.

L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è stata avviata a seguito dell’analisi forense dei dispositivi sequestrati a due soggetti tratti in arresto a Milano, lo scorso anno, per detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico, da personale dello stesso Centro Operativo di Milano.

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di mappare svariati gruppi Telegram e di rilevare la presenza di ventiquattro utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico nonché nella produzione con vittime identificate per tre degli arrestati. Gli arrestati – due residenti nel capoluogo campano, uno in provincia di Salerno, uno in provincia di Sassari, uno in provincia di Vibo Valentia e uno in provincia di Padova – di età ricompresa tra i 38 e i 58 anni, sono stati trovati in possesso di un’ingente quantità di materiale di sfruttamento minorile.

– foto da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).