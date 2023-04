RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel Astra colpisce al primo sguardo, sia nella versione cinque porte che nella variante station wagon Opel Astra Sports Tourer. E la giuria internazionale del Red Dot Award sembra essere pienamente d’accordo. Il gruppo di esperti composto quest’anno da 43 giudici ha conferito il premio Red Dot Award 2023 per la categoria “Product Design” alla bestseller della classe compatta. Questo premio si aggiunge alla lista dei numerosi riconoscimenti già ottenuti da Opel Astra. Tra gli altri, Opel Astra ha vinto il “Golden Steering Wheel 2022”, ed è stata eletta “Auto familiare dell’anno 2022”. La giuria indipendente dei “German Car Awards” (GCOTY), inoltre, l’ha proclamata “German Compact Car of the Year 2023”. “L’ultimissima generazione di Opel Astra incarna perfettamente la nostra filosofia incentrata sul design Bold and Pure. Come tutti i nuovi modelli, Opel Astra presenta l’inconfondibile Opel Vizor ed è capace di unire tecnologia innovativa e design emozionante. Anche il posto guida è stato progettato secondo questo principio. Il Pure Panel completamente digitale e intuitivo è incentrato sull’essenziale” ha affermato Mark Adams, Vice President Design Opel.

La nuovissima Opel Astra è entusiasmante con il suo sistema plug-in hybrid a zero emissioni locali, e il modello completamente elettrificato Opel Astra Electric lo è ancora di più grazie alle sue strepitose linee nette ed essenziali. Opel Vizor (l’inconfondibile nuovo volto del marchio, apparso per la prima volta su Opel Mokka ed elemento fondamentale del design della carrozzeria) segue la tradizionale Bussola Opel. L’asse verticale e quello orizzontale – la piega sul cofano e la grafica ad ala delle luci per la marcia diurna – si intersecano sul logo del Blitz Opel al centro. Allungato su tutto l’anteriore, Opel Vizor fa apparire la nuova Opel Astra ancora più imponente e integra tecnologie come i fari anteriori Intelli-Lux LED®, opzionali e sottili, oltre che la telecamera anteriore del sistema Intelli-Vision. Vista di fianco, la Opel Astra di nuova generazione ha un aspetto particolarmente dinamico grazie alla pronunciata inclinazione del montante posteriore.

Sul retro, la Bussola Opel si ripete con il Blitz sempre posizionato al centro, la luce di stop montata in alto sull’asse verticale e i fari posteriori (LED a risparmio energetico, come tutti i fari). Il logo del Blitz, realizzato in materiale composito all’avanguardia, funge anche da maniglia di apertura del portellone. Questa tecnologia, oltre ad assicurare leggerezza e rigidezza, garantisce anche la realizzazione precisa di dettagli di design come le luci posteriori, particolarmente sottili. La stessa precisione e attenzione all’equilibrio di stampo tedesco si applicano a tutti gli interni, dove è avvenuto un vero e proprio salto in avanti nel tempo. Il nuovissimo Pure Panel rappresenta una vera rivoluzione. Il cockpit digitale, completamente vetrato in base alla versione, dispone di due schermi integrati da 10 pollici e bocchette dell’aria laterali lato guidatore posizionate al di sotto della lunga superficie orizzontale.

Nella nuova Opel Astra la strumentazione analogica diventa un ricordo del passato. Grazie a uno strato speciale che impedisce i riflessi del parabrezza, il design dei display è ora privo di copertura. Questa soluzione migliora ulteriormente funzionalità e atmosfera high-tech. I designer Opel hanno attribuito grande importanza al fatto che il conducente riceva le informazioni necessarie, che abbia accesso diretto a tutte le opzioni utili e, soprattutto, che non sia sovraccaricato da dati o funzioni superflue. Con comandi finemente lavorati e ridotti al minimo, il Pure Panel raggiunge il perfetto equilibrio tra digitalizzazione e intuitività, eliminando sottomenu e fastidiosi stimoli visivi. La parola chiave è “detox visivo”. Dotata di sedili attivi ergonomici certificati AGR di alta qualità e dal design curato, Opel Astra garantisce una moderna sensazione di benessere, dentro e fuori l’abitacolo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).