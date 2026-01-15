Onu, Baerbock: “Il sistema multilaterale è sotto attacco, ma vale la pena di combattere”

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo il discorso alla 80ª sessione dell’Assemblea Generale ONU, mercoledì la presidente dell’UNGA, Annalena Baerbock, ha presentato alla stampa le priorità per il 2026, avvertendo che “il sistema multilaterale non è solo sotto pressione, è sotto un attacco pesante”. In un contesto segnato da nuove crisi, “da Caracas a Teheran”, Baerbock ha indicato come obiettivo principale dei prossimi mesi “difendere questa istituzione, la sua Carta e i principi in essa sanciti”.

Secondo Baerbock, l’erosione dell’ordine internazionale avanza in modo graduale: “i grandi sistemi non crollano con un unico grande boato. Il più delle volte si sgretolano pezzo dopo pezzo”. Per questo ha chiesto agli Stati membri di “alzarsi in piedi” e “fare un passo avanti”, costruendo “un’alleanza trasversale tra regioni” a difesa della Carta e “del diritto internazionale e dei diritti umani”.

Tra le priorità operative, Baerbock ha citato l’attuazione dell’iniziativa UN80, spiegando che “non possiamo aspettarci che i vecchi modi di lavorare siano sufficienti” e che gli Stati membri stanno “abbracciando questa riforma molto più fortemente di quanto ci si potesse aspettare”. Ha però sottolineato il peso della crisi finanziaria dell’Organizzazione, ricordando che “non tutti gli Stati membri hanno pagato i loro contributi in tempo” e che la “crisi di liquidità” incide anche su aspetti logistici.

Altro dossier centrale, la selezione del prossimo Segretario Generale: Baerbock ha annunciato che “i dialoghi interattivi con i candidati sono stati programmati per la settimana del 20 aprile”, con presentazione della “dichiarazione di visione” e coinvolgimento della società civile. “La nostra scelta è un’occasione per inviare un messaggio chiaro, in questo tempo turbolento, su chi siamo e su che cosa rappresentano le Nazioni Unite”, ha detto.

