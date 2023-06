ROMA (ITALPRESS) – A distanza di pochi giorni dalla release del freschissimo singolo Lambada Feat. Paola & Chiara, esce domani su YouTube il videoclip ufficiale, diretto da Fabrizio Conte con la produzione di Borotalco.Tv. Il sapore è quello di un’estate calda ed energica, dove la musica corre veloce tra le strade e i tetti delle città e fa ballare tutti, ma proprio tutti. Nella cornice di un’Italia dalle atmosfere latine, tra biliardini, scooter ruggenti e festoni colorati, nessuno sembra resistere al travolgente concentrato di good vibes della band salentina. Il pop-reggaeton si intreccia all’estetica anni ’90 dell’iconico duo Paola & Chiara (pronto ad animare la calda stagione dei live con il Paola & Chiara Per Sempre – Estate, nei festival estivi e nelle piazze più importanti d’Italia fino a settembre) dando vita a un’eccentrica e seducente lambada che farà ballare per tutta l’estate. Intrecciando – su una base ritmata e travolgente – reggaeton e dance-pop, Jamaican slang, barre decise e sognanti ritornelli in crescendo, questa collaborazione si lancia così alla conquista di spiagge, litorali e cieli stellati: Siamo qua con il fuoco negli occhi aspettando le luci al mattino.

Foto: ufficio stampa Boomdabash

(ITALPRESS).