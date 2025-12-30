Ong, nel 2025 Malta ha risposto a meno dell’1% delle chiamate di soccorso

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il bilancio di Malta in materia di sicurezza marittima ha toccato un nuovo minimo storico: nella prima metà del 2025 le autorità hanno risposto a meno dell’1% delle chiamate di soccorso lanciate da migranti in difficoltà, secondo nuovi dati diffusi dal Malta Migration Archive.

Tra gennaio e giugno sono stati registrati 242 casi di emergenza che hanno coinvolto oltre 10.000 persone, ma le autorità maltesi sono intervenute solo in due occasioni. L’Archive ha accusato il governo di una “abdicazione deliberata” dei propri obblighi di ricerca e soccorso.

I dati segnalano inoltre un forte aumento dei respingimenti illegali coordinati con le forze libiche. Nel periodo considerato Malta ha consentito alla Guardia Costiera libica di operare nella propria zona di ricerca e soccorso almeno 16 volte, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2024. Circa 800 persone sono state riportate con la forza in Libia, dove migranti e rifugiati sono esposti a torture, detenzioni arbitrarie, violenze sessuali e lavoro forzato, ha riferito l’Archive.

Un caso emblematico riguarda 43 persone in difficoltà a sole 32 miglia nautiche a sud di Malta, nel febbraio scorso. Dopo giorni senza alcuna risposta da parte delle autorità maltesi, il gruppo è stato intercettato in acque di competenza maltese e trasferito in centri di detenzione in Libia. Secondo l’Archive, questa tendenza rappresenta un ulteriore peggioramento rispetto alle pratiche documentate tra il 2020 e il 2024, periodo in cui Malta ha soccorso solo una minima parte delle persone in pericolo, mentre le intercettazioni libiche sono aumentate in modo significativo.

Dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni indicano che, entro la fine del 2025, oltre 1.190 persone sono morte o risultano disperse nel Mediterraneo centrale, evidenziando il costo umano della mancata assistenza. L’accordo di coordinamento marittimo tra Malta e la Libia, rinnovato nel 2024, resta avvolto dal segreto, nonostante le affermazioni del governo secondo cui avrebbe contribuito a salvare migliaia di vite.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).