Incidente ferroviario in Spagna, identificate le due vittime italiane

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si sono concluse con la conferma più drammatica le ricerche delle due cittadine italiane disperse a seguito del disastro ferroviario avvenuto il 28 ottobre nei pressi della stazione di Urda, nella provincia di Toledo. Le autorità spagnole a Madrid hanno infatti ufficialmente identificato le salme di Ana Martina Conte Grand e Daniela Millàn Parlanti, confermando la loro presenza tra le almeno 69 vittime accertate dello scontro tra i convogli ad alta velocità. Ana Martina Conte Grand, 32 anni, italo-argentina originaria di San Juan e residente in Andalusia dal 2025, viaggiava in compagnia del fratello Jeremías, rimasto ferito nell’impatto. La seconda vittima è Daniela Millßn Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana nata a Caracas e residente a Madrid, impiegata nel settore delle tecnologie mediche; la donna si trovava a bordo per motivi di lavoro e la sua presenza era stata ricostruita dai familiari grazie al biglietto rintracciato nella sua posta elettronica.

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