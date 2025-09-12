Home Video News esteri Omicidio Kirk, la fuga del presunto killer in un video dell’FBI
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'FBI ha diffuso il video della fuga del presunto killer di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso mercoledì da un colpo di arma da fuoco durante un dibattito alla Utah Valley University. L'uomo è stato ripreso mentre salta dal tetto di un edificio dopo la sparatoria. abr/gtr (Fonte: FBI – Federal Bureau of Investigation)