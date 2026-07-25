SALERNO (ITALPRESS) – Proseguono le indagini sulla morte del giornalista salernitano il cui corpo, completamente carbonizzato, era stato rinvenuto domenica scorsa in un terreno agricolo situato a Eboli.

Gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno e portati avanti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri hanno portato a individuare il presunto responsabile dell’omicidio, rintracciato mentre si trovava nascosto all’interno di un casolare in stato di abbandono, nei cui confronti è stato eseguito un provvedimento di

fermo con l’accusa di omicidio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri con il supporto del Reparto Investigazioni Scientifiche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.

Le attività investigative svolte nei giorni successivi all’omicidio del giornalista avevano consentito di individuare quasi subito un soggetto di nazionalità tunisina, 26enne, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, come persona certamente presente sul luogo dell’omicidio. La svolta grazie a un’impronta digitale trovata sull’autovettura della vittima, ai diversi contatti telefonici tra i due emersi dai tabulati e alla verifica delle celle telefoniche.

Grazie alle indagini geo satellitari svolte dai carabinieri di Salerno con il contributo Reparto Indagini Tecniche del ROS, l’uomo è stato individuato in località Cioffi: ci sono però voluti due giorni di ricerche, svolte anche con il contributo dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, per localizzarlo precisamente in un edificio isolato e in stato di abbandono. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga e, successivamente, vedendosi circondato, si è barricato all’interno dell’edificio, fino a quando è stato fermato dai militari.

Foto: Ipa Agency

(ITALPRESS)