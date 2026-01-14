Oman, analista “Da cooperazione con Italia a partnership concreta”

MILANO (ITALPRESS) – Le relazioni tra il Sultanato dell’Oman e l’Italia rappresentano molto più di una semplice cortesia diplomatica: “sono uno spazio di collaborazione concreto che può generare benefici tangibili per entrambi i Paesi, a condizione di dotarsi di strumenti pratici e obiettivi misurabili“. È quanto afferma Asim Alshidi, caporedattore dell’Oman Daily Newspaper, in un’intervista rilasciata all’agenzia Italpress.

“L’Oman è un punto di riferimento strategico sul Mare Arabico e lungo le rotte commerciali ed energetiche cruciali, mentre l’Italia funge da grande porta industriale e logistica sul Mediterraneo, con una consolidata esperienza nella manifattura avanzata, nell’economia creativa e nella valorizzazione del patrimonio culturale e turistico”, spiega Alshidi. Secondo il giornalista omanita, è giunto il momento di superare la fase della “cooperazione” intesa come slogan generico per passare a una vera “partnership” strutturata in progetti concreti. Sul piano economico, Alshidi indica le priorità: “Ampliare gli investimenti reciproci nei porti, nei servizi marittimi, nelle catene di fornitura, nelle energie rinnovabili e nell’idrogeno verde, nonché nelle industrie di trasformazione che aumentano il valore aggiunto dei prodotti”. Sul fronte della conoscenza e dell’innovazione, propone: “Programmi di scambio tra università, percorsi di formazione professionale congiunti con aziende italiane e incubatori condivisi per startup nei settori delle tecnologie verdi, del design e dell’ingegneria avanzata”.

Dal punto di vista politico e strategico, il caporedattore suggerisce di “rafforzare la consultazione permanente sulla sicurezza della navigazione, sulla stabilità regionale e di creare canali strutturati tra settore pubblico e privato per favorire un dialogo più efficace”. Gestita con questo approccio pragmatico, conclude Alshidi, “la relazione bilaterale può trasformarsi in un vero ponte economico e culturale, capace di garantire a entrambi i Paesi un’influenza discreta ma solida, fondata su interessi comuni e sulla capacità di realizzare risultati misurabili”. La visita di oggi arriva in un momento di particolare dinamismo nelle relazioni Oman-Italia, segnato dal crescente interesse delle imprese italiane per i piani di diversificazione economica del Sultanato previsti dalla Vision 2040.

– foto Asim Alshidi –

