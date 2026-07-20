Oltre 500 iscritti per il Tutorship 12.0, innovazione al centro della formazione dei biologi

BRESCIA (ITALPRESS) – Si è svolta presso Lazzaned Group, a Erbusco (Brescia), la giornata conclusiva del Tutorship 12.0, il progetto formativo ideato nel 2019 dal biologo Rudy Alexander Rossetto, già Presidente dell’ Ordine dei Biologi della Lombardia, con l’obiettivo di accompagnare studenti e giovani professionisti in un percorso di crescita fondato su competenze pratiche, innovazione e multidisciplinarietà.

Nata come iniziativa di supporto alla preparazione dell’esame di Stato e all’ingresso nel mondo del lavoro, il Tutorship è cresciuta negli anni fino a diventare il percorso formativo più strutturato dedicati ai biologi in Italia. Il programma integra lezioni teoriche, webinar, web lesson, simulazioni ed esperienze pratiche di laboratorio, con un approccio orientato allo sviluppo di competenze immediatamente applicabili nella professione.

L’edizione 12.0 ha registrato oltre 500 iscrizioni, confermando il forte interesse verso una formazione capace di unire conoscenza teorica ed esperienza sul campo. Per la fase laboratoriale sono stati selezionati 50 partecipanti, che hanno potuto svolgere attività pratiche direttamente all’interno dei laboratori di Lazzaned Group. I numeri del progetto Oltre 500 gli iscritti al Tutorship 12.0; 50 i partecipanti coinvolti nella giornata pratica di laboratorio; oltre 10.000 i laureati e gli studenti in Scienze Biologiche formati negli anni da Rudy Alexander Rossetto e dal suo gruppo attraverso corsi, eventi e percorsi dedicati alla preparazione all’esame di stato; oltre 1.000 ore di webinar, web lesson, simulazioni, lezioni frontali e attività formative erogate.

Nel corso della giornata pratica i partecipanti hanno potuto approfondire alcune delle principali innovazioni applicate alla diagnostica di laboratorio e alla medicina di prossimità, attraverso attività dedicate ai Point of Care Testing (POCT), alla microscopia, all’ analisi dell’emocromo, delle urine e di altri campioni biologici, oltre all’utilizzo di metodiche e strumentazioni di ultima generazione.

Il progetto ha coinvolto non solo futuri biologi, ma anche professionisti già attivi in ambito sanitario, tra cui Biologi, Medici, Farmacisti, Infermieri, Fisioterapisti, Chinesiologi e Igienisti Dentali, valorizzando un modello formativo basato sul confronto tra competenze diverse. Determinante la collaborazione tra Rossetto e Francesco Lazzari di Lazzaned Group, realtà che ha sostenuto il valore della professione del Biologo anche nel campo dei POCT e della collaborazione nella Farmacia dei servizi e l’importanza di investire nella sua crescita. La sinergia ha permesso di creare un collegamento concreto tra università, professione e impresa, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa ad alto contenuto pratico e innovativo.

“Il nostro obiettivo è ridurre la distanza tra università e professione, offrendo ai futuri Biologi esperienze concrete e competenze spendibili nel mondo del lavoro”, ha dichiarato Rudy Alexander Rossetto. La giornata laboratoriale è stata resa possibile grazie al contributo dei docenti Gloria Marchini, Nadia Sironi, Giusy Esmeralda, Laura Calvillo, Francesco Lazzari e Rudy Alexander Rossetto, che hanno guidato i partecipanti nelle attività teorico-pratiche. Tra i professionisti che hanno contribuito allo sviluppo del progetto attraverso webinar, web lesson, simulazioni, lezioni, materiale didattico e tutoraggio: Marco Saroglia, Piergiorgio Marigliano, Angela Lombardi, Silvia Petruzzelli, Stefano Cattorini, M.Paola Zampella, Gloria Marchini, Francesca Cirigliano, M. Letizia De riu, Rosa Incarnato.

La prossima edizione prenderà il via tra pochi mesi con le attività teoriche, webinar, web lesson e simulazioni, per concludersi con le giornate pratiche di laboratorio. L’obiettivo è raddoppiare il numero dei partecipanti coinvolti nella fase pratica e laboratoriale. Parallelamente è in fase di sviluppo un ulteriore percorso multidisciplinare, Rossetto e Lazzari lanciano un percorso formativo rivolto, congiuntamente a biologi, medici, farmacisti, infermieri, tecnici di laboratorio, con un impostazione orientata alla pratica professionale e all’innovazione diagnostica. Per Rudy Alexander Rossetto il percorso continua con un obiettivo preciso: accompagnare i futuri Biologi nella crescita professionale, offrendo loro strumenti concreti, esperienza sul campo e una formazione sempre più vicina alle esigenze della professione.

– Foto ufficio stampa Rudy Alexander Rossetto –

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