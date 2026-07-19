Inps, obblighi e scadenze per gli enti erogatori sulla trasmissione dei dati al Casellario centrale delle pensioni

ROMA (ITALPRESS) – L”INPS richiama in una nota l’attenzione degli enti erogatori sugli obblighi di trasmissione dei dati al Casellario centrale delle pensioni, riepilogando il quadro normativo di riferimento e le principali scadenze da rispettare.

“Il Casellario centrale delle pensioni rappresenta la banca dati nazionale che raccoglie e aggiorna le informazioni relative ai trattamenti pensionistici, assistenziali e alle altre prestazioni previste dalla normativa. L’aggiornamento costante dei dati consente all’Istituto di gestire correttamente gli adempimenti fiscali e previdenziali e di verificare i requisiti reddituali necessari per il riconoscimento di numerose prestazioni collegate al reddito”, spiega l’Istituto.

“Gli obblighi di comunicazione riguardano tutti i soggetti che erogano trattamenti pensionistici: dagli enti previdenziali alle casse professionali, fino alle amministrazioni pubbliche e agli altri organismi individuati dalla normativa vigente”.

Ciascun ente è tenuto a trasmettere all’INPS, esclusivamente in modalità telematica tramite il Casellario delle pensioni e la funzione “Modulo Gestore”, i dati relativi ai trattamenti erogati, assicurandone completezza, correttezza e tempestivo aggiornamento.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, ricorda l’Inps, “devono essere inviati i dati annuali, sia previsionali sia a consuntivo, mentre restano confermati gli invii mensili previsti dalla normativa e gli adempimenti trimestrali relativi alle nuove iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni degli importi delle pensioni”.

L’Istituto evidenzia che “eventuali ritardi o omissioni nella trasmissione delle informazioni possono incidere sulla corretta elaborazione delle certificazioni fiscali, dei conguagli e delle verifiche reddituali, con possibili ripercussioni anche sull’erogazione di prestazioni quali le maggiorazioni sociali e la quattordicesima”.

Per favorire il corretto adempimento degli obblighi e uniformare le modalità operative, l’Istituto “promuoverà specifici incontri con gli enti interessati, finalizzati a fornire chiarimenti e supporto nella gestione delle comunicazioni al Casellario”.

-Foto IPA Agency-

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