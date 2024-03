MILANO (ITALPRESS) – Olivia Rodrigo, cantautrice americana vincitrice di 3 Grammy Awards, ha pubblicato la deluxe edition del suo ultimo album in studio, Guts (spilled). La nuova versione contiene 5 brani inediti, tra cui il nuovo singolo “obsessed”, che l’artista ha voluto includere anche nella scaletta del suo tour che sta portando in giro per il mondo. “obsessed” è stata scritta col fedele collaboratore Daniel Nigro, che ha prodotto interamente Guts e il precedente Sour, e da Annie Clark (conosciuta come St. Vincent). La canzone originariamente è apparsa come ‘traccia nascostà nel vinile pubblicato in esclusiva per il D2C. Nella versione espansa troviamo anche altri 4 brani “girl ìve always been,” “scared of my guitar” e “stranger” – tutte tracce nascoste precedentemente pubblicate nelle versioni vinile. C’è spazio anche per un brano interamente nuovo “so american”, registrato dopo la pubblicazione di Guts.

La special edition in vinile sarà pubblicata in due versioni in tutti i negozi e sullo shop Universal Music Italia a partire dal 19 luglio.

Foto: ufficio stampa Universal Music Italia

(ITALPRESS).