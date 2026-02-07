Olimpiadi Milano-Cortina, il Gruppo Fs inaugura una sala immersiva a Casa Italia

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo FS Italiane, in occasione dell’avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha inaugurato una sala immersiva alla Triennale di Milano nello spazio dedicato a Casa Italia del CONI. Un viaggio avvolgente che, attraversando la storia, la tecnologia e l’identità del nostro Paese, celebra il legame indissolubile tra il movimento e la memoria collettiva.

Entrando al suo interno, il visitatore ripercorre il legame tra il gruppo e il suo impegno nel collegare il paese in occasione delle avventure olimpiche ospitate negli anni passati. Un viaggio che ricorda le emozioni di Cortina 1956, Roma 1960, Torino 2006 fino ad arrivare ai primi giochi olimpici diffusi Milano-Cortina 2026. La sala è stata presentata oggi da Carla Morogallo, Direttrice Generale Fondazione la Triennale di Milano, Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS, e Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS,

La presentazione è stata anche l’occasione per illustrare l’impegno messo in campo da Gruppo FS Per la modalità e l’accesso ai luoghi delle competizioni olimpiche da parte di atleti e visitatori , forte del suo ruolo di Mobility Premium Partner delle Olimpiadi. “Per lo svolgimento delle gare abbiamo investito complessivamente 650 milioni di euro suddivisi fra Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, realizzando una serie di infrastrutture che poi rimarranno ovviamente al territorio, ma che in questo momento servono per la gestione delle gare con una mobilità integrata che va dal ferro al bus elettrico alle strade. La nostra controllata Anas è stata molto coinvolta insieme a rete ferroviaria italiana, Busitalia e Trenitalia. Un’operazione sinergica per la migliore riuscita dei giochi olimpici”, ha dichiarato il presidente Tanzilli.

Nel dettaglio gli interventi hanno riguardato accessibilità, sicurezza, comfort, intermodalità e sostenibilità ambientale: Ponte nelle Alpi, Belluno, Feltre, Longarone, Trento, Colico, Morbegno, Sondrio, Lecco e Tirano. Il presidente Tanzilli ha poi sottolineato che “quando ci sono grandi eventi come le Olimpiadi, si realizzano infrastrutture che poi rimangono al territorio dove si è svolto l’evento. È un grande investimento per il futuro del territorio stesso e poi sotto il profilo promozionale è una promozione incredibile. Ieri è stato stimato che più di 2 miliardi di persone hanno visto la cerimonia inaugurale, hanno visto Milano, hanno visto Cortina e hanno visto le altre realtà territoriali dove si svolgeranno le gare. Sarà una promozione pazzesca che non vediamo nel momento in cui si svolgono i Giochi, ma lo vedremo nei prossimi mesi e anni”.

Anas è impegnata in un articolato piano di interventi lungo la Strada Statale 51 di Alemagna, asse strategico di accesso a Cortina d’Ampezzo, con l’obiettivo di incrementare sicurezza, funzionalità e resilienza della rete in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli interventi, avviati a partire dai finanziamenti legati ai Mondiali di Sci 2021 e successivamente rafforzati con risorse ordinarie Anas, prevedono investimenti complessivi superiori a 360 milioni di euro.

Le opere comprendono manutenzioni straordinarie, adeguamenti strutturali di ponti e viadotti, interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rinnovo delle barriere di sicurezza, ammodernamento degli impianti tecnologici nelle gallerie e realizzazione di varianti e nuovi tracciati per eliminare criticità storiche e attraversamenti urbani. Gran parte dei lavori risulta già conclusa; i cantieri residui saranno completati o resi pienamente funzionali prima dell’avvio dei Giochi, garantendo una viabilità più sicura ed efficiente sia durante l’evento sia nel lungo periodo, a beneficio dei territori interessati.

A integrazione degli interventi infrastrutturali, Trenitalia e Busitalia hanno definito un articolato piano di potenziamento dei servizi di trasporto per garantire collegamenti efficienti, capillari e sostenibili verso le sedi di gara di Milano Cortina 2026. L’offerta prevede un rafforzamento dei servizi Alta Velocità, Regionali e intermodali “treno+bus”, in grado di rispondere all’aumento dei flussi di spettatori, atleti e operatori durante l’evento. Nel periodo dei Giochi, Trenitalia potenzia i collegamenti Frecciarossa, con servizi dedicati da e per Malpensa Aeroporto, collegando direttamente lo scalo alle principali direttrici del Nord Est e alle grandi città, facilitando l’arrivo dei visitatori internazionali. Parallelamente, vengono rafforzati i servizi FrecciaLink, che consentono di raggiungere Cortina d’Ampezzo, il Cadore, la Val di Fiemme e la Val di Fassa grazie a soluzioni integrate treno+bus a partire dalle stazioni dell’Alta Velocità.

Accanto all’offerta AV, viene incrementato il servizio Regionale, in particolare verso il Bellunese e le aree montane, con un aumento delle frequenze sulle principali linee di accesso alle sedi di gara. Busitalia completa il sistema con collegamenti diretti da stazioni AV e aeroporti verso Cortina, Livigno e le principali località alpine, assicurando una mobilità coordinata, sostenibile e accessibile prima, durante e dopo l’evento olimpico.

-Foto xh7/Italpress-

(ITALPRESS).