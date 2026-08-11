Si ribalta con il trattore, muore un 88enne nel Nuorese

NUORO (ITALPRESS) – Dramma nella tarda mattinata di oggi a Dorgali, in provincia di Nuoro. Un uomo di 88 anni, Giovanni Boeddu, è morto a causa di un incidente col trattore nel suo podere in località Cascozza. Il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato travolgendo l’anziano ex pasticcere che è rimasto schiacciato sotto la pesante macchina agricola. Inutile l’intervento dei soccorsi, per l’88enne non c’è stato niente da fare.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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