ROMA (ITALPRESS) – L’aula del Senato ha approvato in via definitiva, per alzata di mano, il disegno di legge di iniziativa governativa sulla tutela dei minori in affido. “Diventa oggi legge dello Stato un provvedimento importante a tutela dei minori”, dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, promotrice insieme al ministro Nordio del disegno di legge. “Disporre di un flusso dati costante, completo e aggiornato, nel pieno rispetto delle norme per la privacy, consentirà di monitorare il fenomeno, garantire il corretto funzionamento del sistema ed individuare le situazioni di criticità”, conclude.

