CATANZARO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sta bene dopo l’incidente stradale verificatosi ieri sulla A2 a pochi chilometri dallo svincolo per Lamezia Terme. Il suo portavoce conferma che ha riposato durante la notte e le sue condizioni non destano preoccupazione, avendo riportato una lussazione alla spalla sinistra e qualche contusione. Situazione diversa, invece, per la segretaria particolare del Governatore, Veronica Rigoni, che aveva riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale ed è stata operata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Dopo l’intervento di ieri sera, la stessa collaboratrice ha trascorso una nottata tranquilla, i parametri vitali sono tutti nella norma e la prognosi resta riservata. A bordo dell’auto coinvolta nell’incidente si trovavano anche il figlio di Occhiuto, oltre che l’autista, diretti a Cosenza per partecipare al congresso provinciale di Forza Italia. La vettura era finita fuori strada, andando a sbattere contro un guard-rail che delimita la carreggiata. Immediato l’arrivo dei soccorsi, 118 ed elisoccorso per il trasporto dei feriti all’ospedale di Catanzaro.

– Foto: ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).