Occhiuto nominato commissario per l’emergenza ospedaliera

CATANZARO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commissario della sanità calabrese, è stato nominato commissario delegato per l’attuazione degli interventi riguardanti il sistema ospedaliero della Regione dopo la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo scorso che ha dichiarato lo stato di emergenza per il sistema ospedaliero calabrese per la durata di 12 mesi.

Lo ha stabilito il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, con una propria ordinanza. La nomina era stata richiesta dallo stesso Occhiuto, prospettando “la necessità di accelerare le procedure attinenti alla realizzazione degli interventi in ambito sanitario dei nuovi ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia, della Piana di Gioia Tauro, di Locri, e di quelli finanziati dall’Inail per le Aziende Gom Reggio Calabria, Asp Reggio Calabria, Azienda ospedaliera di Cosenza, Aou Catanzaro, Asp Crotone”.

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).