Nutella celebra 62 anni di storia confermandosi un’icona culturale

ROMA (ITALPRESS) – Nutella celebra 62 anni di storia confermandosi non solo come uno dei marchi più amati di sempre, ma come un vero e proprio love brand e una icona culturale capace di attraversare epoche, linguaggi e generazioni. Era infatti il 1964 quando il primo vasetto usciva dallo stabilimento di Alba, dando inizio a un percorso destinato a diventare parte dell’immaginario collettivo, in Italia e nel mondo. Nata dall’intuizione di Michele Ferrero, evoluzione della Supercrema del dopoguerra, Nutella ha saputo costruire nel tempo un legame profondo con i propri lovers, entrando nei momenti quotidiani e trasformandoli in rituali condivisi. Dalla storica presenza a Carosello alle campagne più recenti, il brand ha raccontato l’evoluzione della società mantenendo intatta la propria capacità di parlare al cuore delle persone.

Oggi Nutella è una presenza globale: prodotta in 11 stabilimenti Ferrero, con maestranze provenienti da 97 nazioni, è distribuita in circa 170 Paesi e raggiunge una produzione annua di circa 500.000 tonnellate. Nutella è un fenomeno culturale, capace di ispirare libri, mostre – come quella ospitata al MAXXI di Roma – e momenti di condivisione globale come il World Nutella Day. Un’icona che continua a evolversi e a sorprendere, mantenendo intatta la propria rilevanza anche nei contesti più inaspettati. Ne è un esempio quanto accaduto il 6 aprile scorso, quando durante la missione Artemis II un barattolo di Nutella è apparso in diretta mentre fluttuava in assenza di gravità all’interno della capsula Orion. A 62 anni dalla sua nascita, Nutella continua così a confermare il proprio ruolo unico: non solo prodotto iconico, ma linguaggio universale di piacere, memoria e condivisione.

– foto ufficio stampa Ferrero –

(ITALPRESS).