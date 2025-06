Nuovo successo del programma Peses all’Università Cattolica

MILANO (ITALPRESS) – I numeri del secondo anno di Peses, il Programma di educazione per le Scienze economiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ideato e diretto da Carlo Cottarelli, confermano lo straordinario successo del progetto.

Nel corso dell’anno scolastico 2024-2025, il Programma dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ha dato vita a 145 incontri in tutta Italia, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, coinvolgendo come relatori 41 personalità di rilievo del panorama economico, giuridico, politico e imprenditoriale del Paese.

All’Università Cattolica sono pervenute richieste da tutte le Regioni italiane, la maggior parte delle quali provenienti dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Puglia e dalla Sicilia. Le domande di adesione al programma sono state superiori alla disponibilità prevista, come era avvenuto già in occasione della prima edizione. Il programma, però, è riuscito a coprire un’ampia quota delle richieste in tutte le macroregioni: il 69,2% nel Nord, l’88,5% nel Centro e il 65,3% nel Sud.

“Anche nel suo secondo anno di vita, Peses ha suscitato grande interesse. Abbiamo coperto due terzi delle domande ricevute, dando priorità alle scuole che non eravamo riusciti a raggiungere nel primo anno, ma riuscendo a anche visitare alcune scuole per una seconda volta” spiega Carlo Cottarelli, docente della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica e, appunto, direttore del Programma Peses.

“Nel terzo anno di questo progetto – aggiunge -, continueremo a coprire l’intero territorio nazionale e i diversi tipi di istituto e di orientamento, cercando di aumentare ulteriormente la percentuale delle scuole visitate rispetto alle domande che giungeranno”.

Le iscrizioni alla terza edizione di Peses sono aperte da oggi. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili alla pagina dedicata all’iniziativa sul sito dell’Università Cattolica.

I 41 relatori che hanno partecipato alla seconda edizione di Peses, che è sostenuto da Arca Fondi SGR, sono Giuliano Amato, Fabrizio Barca, Marco Bentivogli, Patrizio Bianchi, Marco Buti, Carlo Cottarelli, Maria Chiara Carrozza, Sabino Cassese, Vittorio Colao, Ferruccio de Bortoli, Oscar Farinetti, Elsa Fornero, Daniele Franco, Roberto Garofoli, Paolo Gentiloni, Pietro Grasso, Andrea Illy, Luciana Lamorgese, Giuseppe Laterza, Beatrice Lorenzin, Teo Luzi, Emma Marcegaglia, Bernardo Mattarella, Mario Monti, Pier Carlo Padoan, Nicola Porro, Romano Prodi, Alessandro Profumo, Alberto Quadrio Curzio, Salvatore Rossi, Ernesto Maria Ruffini, Beppe Severgnini, Paola Severino, Domenico Siniscalco, Tito Boeri, Nathalie Tocci, Giulio Tremonti, Giovanni Tria, Marco Tronchetti Provera, Luciano Violante e Ignazio Visco.

