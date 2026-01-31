Nuovo ponte economico tra Malta e la Sicilia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Virtu Ferries ha contribuito a promuovere un nuovo accordo volto a rafforzare i legami commerciali tra Malta e la Sicilia, segnando un passo importante nella cooperazione economica transfrontaliera. L’intesa coinvolge l’Associazione Territoriale di Ragusa della CNA e la Malta Chamber of SMEs, con entrambe le organizzazioni impegnate a una collaborazione più stretta a beneficio dei propri associati.

La partnership mira a migliorare la libera circolazione di beni e servizi tra i due territori, aprendo al contempo nuove opportunità commerciali per le piccole e medie imprese. Virtu Ferries, che gestisce un servizio giornaliero di traghetto veloce tra Malta e Pozzallo, ha svolto un ruolo centrale nel facilitare l’accordo.

La rotta collega Malta al porto commerciale della provincia di Ragusa e opera come Servizio Marittimo Regolare in conformità con le normative della Commissione Europea. Nell’ambito dell’iniziativa, la compagnia metterà a disposizione il nuovo hub logistico di 24.000 metri quadrati attualmente in costruzione a Pozzallo.

Le imprese potranno inoltre usufruire del Sicily Business Centre situato presso il terminal passeggeri marittimo. CNA Ragusa e la Malta Chamber of SMEs condivideranno competenze, servizi di consulenza e supporto alle imprese per i rispettivi membri. La collaborazione dovrebbe favorire partnership strategiche tra aziende maltesi e del territorio ragusano.

Il sostegno includerà anche l’assistenza nell’accesso ai fondi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di promuovere impresa congiunta, start-up e nuovi collegamenti commerciali. Secondo i promotori, l’accordo porterà benefici concreti alle PMI di entrambe le sponde, rafforzando i consolidati legami economici e di trasporto tra Malta e Sicilia.

