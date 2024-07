REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Inaugurati a Reggio Calabria i nuovi uffici giudiziari per i servizi di “front office” degli Uffici della Procura reggina. I locali sono stati assegnati alla Procura dal Comune di Reggio Calabria in comodato d’uso gratuito e ristrutturati dalla Regione Calabria.

“Sono 16 le postazioni lavorative presenti nei nuovi uffici di front office della Procura di Reggio Calabria occupate da funzionari e dirigenti giudiziari che erogheranno importanti servizi alla collettività”, ha detto l’eurodeputata reggina Giusi Princi che, su delega del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, aveva seguito da vicepresidente della Regione e coordinato l’iter del progetto, finanziato dalla Regione Calabria con un importo complessivo di 640mila euro.

All’inaugurazione dei nuovi locali da parte delle istituzioni, oltre a Princi, che ha curato il progetto insieme al procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, erano presenti: il procuratore generale Gerardo Dominijanni; i procuratori aggiunti Giuseppe Lombardo e Stefano Musolino; per l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà; per la Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, neo assessore regionale ai Lavori pubblici, alla sua prima uscita ufficiale; il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, il presidente del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, Mariagrazia Arena, il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Rosario Infantino.

I locali dedicati sono quelli dell’ex bar sito all’interno dell’area CeDir, assegnati in comodato d’uso gratuito dal Comune di Reggio Calabria alla Procura. L’immobile (di circa 300 metri quadrati) è stato completamente progettato, ristrutturato e arredato dalla Regione Calabria. Si tratta di una infrastruttura che andrà a semplificare e potenziare l’organizzazione degli Uffici della Procura reggina. I nuovi locali accoglieranno in un unico spazio moderno e facilmente accessibile al pubblico uffici e quindi servizi prima dislocati presso Corte d’Appello, Procura e Tribunale di Reggio Calabria per carenza di locali.

“Solo pochi mesi fa abbiamo inaugurato l’inizio dei lavori. Oggi siamo riusciti a consegnare velocemente i nuovi locali, grazie ad una perfetta intesa intercorsa con la Procura di Reggio Calabria, presieduta dal Procuratore Bombardieri”, ha affermato Giusi Princi nell’evidenziare di quante e quali opportunità beneficeranno i cittadini, che “con i nuovi servizi avranno una giustizia sempre più rispondente ai bisogni di ciascuno”.

All’interno dell’area sono distribuiti diversi uffici, tra cui l’Ufficio TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali). A questo ufficio potranno accedere gli avvocati e i cittadini interessati, al fine di visionare i fascicoli processuali nonchè atti e documenti. All’interno dell’area è presente uno sportello front office con funzionari dedicati che seguiranno gli utenti o le parti legali per la consultazione dei documenti richiesti. C’è poi l’Ufficio Casellario e Carichi pendenti nel quale il singolo utente, o su delega il proprio rappresentate legale, potrà accedere al proprio certificato per conoscere lo stato dei procedimenti penali in corso e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione. C’è anche l’Ufficio art. 335 che consente al singolo cittadino o al proprio rappresentate legale di verificare se il proprio nome risulta iscritto nel Registro delle Notizie di Reato e cioè conoscere se lo stesso risulta indagato o persona offesa di un eventuale procedimento penale.

I locali sono ampi e luminosi, gli interni sono stati progettati e curati dalla ditta appaltata dalla Regione, e risultano dotati di sistemi informatici per la rete dati, videosorveglianza e antintrusione, impianto di illuminazione di ultima generazione con sistema di risparmio energetico, impianto di climatizzazione caldo/freddo diffuso che garantisce la copertura in tutti gli ambienti, impianto di rilevazione ottico di fumo. Inoltre, i locali sono dotati di 7 servizi igienici di cui: 5 destinati al pubblico compreso quello per diversamente abili e 2 per il personale degli uffici.

“Un front office che sarà da aiuto e sostegno concreto rispetto a tutte le attività che riguardano l’esercizio della giustizia nella nostra città – ha affermato il sindaco Falcomatà – è un ulteriore tassello che si somma all’assegnazione dei locali dell’ex Agenzia dei beni confiscati all’esercizio delle attività del giudice di pace, che segue all’assegnazione di alcuni locali della Città metropolitana agli uffici della Procura generale della Corte d’Appello. Questo odierno chiude il cerchio, un percorso iniziato quasi sei anni fa, con l’assegnazione a titolo di comodato d’uso gratuito di questi locali, per poi renderli fruibili rispetto all’obiettivo che il Ministero della Giustizia si era dato ossia convogliare all’interno di un unico ufficio tante attività che invece i nostri operatori del diritto, i nostri avvocati, ma anche la magistratura reggina svolgevano in zone diverse della città”. Per Falcomatà “il Ce. Dir. diventerà un vero centro di amministrazione della giustizia e della pubblica amministrazione nella città. Questi locali, insieme al nuovo palazzo di giustizia, i cui lavori sono in dirittura d’arrivo, sono una buona notizia per tutto il territorio. E poi ovviamente questo iter mette insieme Ministero della Giustizia, Regione Calabria e Comune di Reggio Calabria. Credo che – ha concluso – i cittadini possano essere contenti di questa bella pagina di sinergia istituzionale”.

– Foto: Ufficio stampa Giusi Princi –

