“Nuovo Cinema Paradiso” apre la rassegna “Le Marathon du cinéma” a Rabat

ROMA (ITALPRESS) – Rabat ospita “Le Marathon du cinéma”, la prima grande iniziativa della nuova Cinémathèque Marocaine, istituzione recentemente aperta per valorizzare il patrimonio cinematografico. La rassegna, che si svolgerà fino a dicembre, propone 100 film per raccontare un secolo di cinema mondiale, con opere che spaziano dai pionieri del muto fino alle nuove voci dell’Africa, del mondo arabo e dell’Asia.

Ad aprire ufficialmente il programma sarà domenica 28 settembre alle ore 15 “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, proiettato nella sala della Cinémathèque Marocaine di Rabat. Primo film del Marathon e prima proiezione della nuova istituzione, un riconoscimento che pone l’Italia al centro di questa iniziativa culturale internazionale. Il programma renderà inoltre omaggio ai grandi maestri italiani – Vittorio De Sica, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti – che hanno contribuito a scrivere la storia del cinema universale.

“L’avvio di Le Marathon du cinéma con Nuovo Cinema Paradiso è un segnale forte della vicinanza culturale tra Italia e Marocco. È un riconoscimento che ci onora e che sottolinea il ruolo dei grandi maestri italiani nel dialogo internazionale del cinema. Nel 2025 celebriamo i 200 anni delle nostre relazioni diplomatiche: la cultura e la creatività saranno al centro di queste celebrazioni, testimoniando l’amicizia che unisce i nostri due Paesi da due secoli” lo ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Rabat, Pasquale Salzano.

