Nuovo accordo Masaf-Alibaba, Lollobrigida “Ampliamo indicazioni geografiche”

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato al Masaf il rinnovo del protocollo d'intesa con il Gruppo Alibaba. Prosegue, dunque, l'accordo "con una delle piattaforme mondiali più importanti di vendita e-commerce", ha spiegato il ministro, che prevede "un ampliamento delle nostre indicazioni geografiche protette", passando da oltre 40 a quasi 900. "Tutte quelle che, pur avendo un elemento qualitativo molto rilevante sull'e-commerce, hanno bisogno di qualcuno che le distingua", ha aggiunto. Inoltre "permette alle persone che acquistano e consumano di distinguerle dai prodotti imitativi che a volte, invece, aggrediscono la nostra produzione con il cosiddetto Italian Sounding", ha sottolineato Lollobrigida. xl5/ads/mca2