Nuovi tirocini per gli studenti della Bocconi, l’intesa con il dipartimento di Pubblica Sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – È stato stipulato tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Università Bocconi di Milano, un protocollo d’intesa finalizzato a consentire agli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università di partecipare a tirocini formativi, della durata massima di sei mesi, presso le articolazioni del Dipartimento stesso.

Il protocollo è stato firmato dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani e dal Consigliere Delegato dell’Università Bocconi, Riccardo Taranto. Ciascuno studente selezionato potrà essere inserito in uno specifico progetto formativo sotto la guida di esperti tutor universitari e del Dipartimento della P.S.

Nell’ambito di tale collaborazione, gli studenti interessati avranno la possibilità di entrare in contatto con dirigenti e funzionari dell’Amministrazione della pubblica sicurezza che operano in settori complessi e interforze, ampliando le proprie competenze in tema di leadership.

Potranno altresì partecipare a lezioni, seminari, conferenze, workshop, stage, finalizzati ad approfondire diverse tematiche relative all’organizzazione e al funzionamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sia sotto il profilo giuridico che operativo, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale di polizia e all’attività di analisi in tema di ordine e sicurezza pubblica. Al termine dell’attività avranno la possibilità di inserire e far valutare l’esperienza formativa nell’ambito del percorso curricolare universitario.

Tale forma di collaborazione mira a favorire la promozione della legalità, nelle sue diverse forme, in un settore di importanza strategica per il sistema Paese quale quello dell’istruzione, rafforzando l’attività di ricerca scientifica in materia, nonché a promuovere la conoscenza da parte degli studenti delle attività del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in un’ottica di employer branding.

