ROMA (ITALPRESS) – Nuova notte di attacchi sull’Ucraina. Secondo l’Aeronautica di Kiev nelle ultime ore Mosca avrebbe lanciato 154 droni da diverse aree: 125 sarebbero stati abbattuti o neutralizzati.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di sfruttare il freddo per colpire le infrastrutture e mettere sotto pressione la popolazione: “Hanno aspettato il gelo per peggiorare la situazione per la nostra gente”, ha scritto su Telegram, ribadendo la necessità di una risposta internazionale e di un sostegno stabile alla difesa aerea.

Sul fronte opposto, le autorità russe hanno denunciato un attacco ucraino con droni sulla città di Voronez: una persona sarebbe morta e tre sarebbero rimaste ferite, con danni anche ad edifici residenziali.

