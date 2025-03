Nuovi raid israeliani a Gaza, bilancio delle vittime in crescita

GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Fonti di Gaza segnalano attacchi aerei avvenuti durante la notte in diverse aree della Striscia, con un bombardamento notturno proseguito a ritmo serrato. Attacchi da parte di aerei israeliani sono segnalati intorno a Khan Younis nel sud di Gaza, così come in diverse aree a sud di Gaza City vicino all’estremità settentrionale della Striscia. Sono segnalati almeno 10 morti nei raidi.

L’agenzia di stampa Quds news, legata ad Hamas, afferma che il bilancio delle vittime nella rinnovata offensiva israeliana è salito a 429. Le autorità sanitarie controllate da Hamas avevano precedentemente stimato il bilancio delle vittime a 408. Non ci sono commenti da parte dell’esercito israeliano. I funzionari israeliani hanno affermato che l’esercito stava sparando solo contro obiettivi terroristici.

