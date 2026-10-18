MILANO (ITALPRESS) – Nuovi momenti di tensione a Milano. Dopo un tam tam su Tik Tok numerosi ragazzi si sono dati appuntamento in centro in piazza Duomo, dove sono state distrutte alcune vetrine, divelti pali ed erette barricate. C’è stato un assalto a un negozio in via Torino. Si tratta per lo più di giovanissimi che dicono di volere protestare perchè non ritengono giusto quanto sta accadendo.

Le forze dell’ordine al momento sono schierate a presidio di piazza Duomo mentre nella zona circostante stanno iniziando a muoversi gli agenti anche se non ci sono stati scontri. I giovani si muovono per le vie del centro tirando sedie, con numerosi episodi di vandalismo e di saccheggio ai danni di negozi e supermercati.

Secondo le prime notizie almeno una cinquantina di giovanissimi sarebbero stati bloccati e condotti in questura.

Altro momento di tensione fra manifestanti e forze dell’ordine nella zona di piazza Castello. Agenti in tenuta anti-sommossa si sono portati nelle strade limitrofe, sono stati lanciati diversi lacrimogeni e sono stati usati anche gli idranti. I facinorosi hanno compiuto numerosi atti vandalici e hanno assaltato diversi negozi lanciando sassi. I gruppi di giovani, tra cui tantissimi minorenni, si spostano velocemente da una strada all’altra compiendo atti vandalici come bruciare scooter o cassonetti. A piazzale Cairoli è state sfondate la verina di un punto vendita Decathlon.

MELONI CONVOCA PER DOMANI RIUNIONE SULL’ORDINE PUBBLICO

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato per domani una riunione sul tema dell’ordine pubblico dopo gli scontri in piazza avvenuti in diverse città nel corso delle manifestazioni che si sono svolte ieri e e che anche oggi stanno riguardando Milano. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi.

SALA “CONDANA TOTALE AZIONI CRIMINALI, NESSUNA COMPRENSIONE”

“Sto vedendo in diretta quello che sta succedendo nel centro di Milano, con vetrine sfondate, negozi saccheggiati e cittadini impauriti. Voglio essere il più preciso possibile. Condanna totale rispetto a chi commette queste azioni criminali. Senza atteggiamenti comprensivi rispetto a comportamenti che lasciano poco spazio alla comprensione. In particolare per gli incidenti di oggi. Vorrei però che fosse chiaro che la mia richiesta di maggiori forze di Polizia in campo non ha intenti polemici ma è dettata dalla conoscenza della città. Preciso che ho dato istruzioni affinché la Polizia Locale, nel rispetto delle regole di gestione della sicurezza, faccia la sua parte fino in fondo, a sostegno delle forze di Polizia dello Stato”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

-Foto IPA Agency-

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