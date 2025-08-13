Nuovi marciapiedi sulla via Aurelia Antica, Segnalini “Lavori attivi”

ROMA (ITALPRESS) – Procedono senza interruzioni i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo via Aurelia Antica, in corrispondenza dell’ingresso a Villa Doria Pamphilj, tra via Leone XIII e il civico 162. L’intervento, curato dal Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale, è parte dell’appalto giubilare per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi della Città Storica, con un investimento di circa 930 mila euro.

Avviato lo scorso 16 luglio, il cantiere non si è mai fermato. Domani, 14 agosto, sarà riaperto il tratto compreso tra via Leone XIII e via di Villa Betania, rimasto chiuso dal 4 agosto per consentire il rifacimento della fognatura e dei marciapiedi. Dal 27-28 agosto si procederà alla sostituzione degli ultimi 80 metri di ciglio, dal complesso religioso fino al vivaio, mentre dal 1° settembre riprenderanno i lavori sul marciapiede, dal primo ingresso di Villa Pamphilj fino a Porta San Pancrazio, secondo il progetto originario.

Come da accordi già stabiliti, dal 18 agosto il cantiere sarà sospeso per circa dieci giorni a causa della chiusura estiva degli impianti di produzione di calcestruzzo, asfalto e forniture varie, per poi ripartire a pieno regime.

“L’intervento su via Aurelia Antica – sottolinea l’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini – è strategico per la sicurezza e l’accessibilità di uno degli ingressi principali di Villa Doria Pamphilj. I lavori stanno procedendo come previsto e le tappe programmate saranno rispettate. Consegneremo un nuovo marciapiedi per far camminare in sicurezza i frequentatori della villa e uno spazio pubblico ordinato e accogliente per residenti e visitatori”.

Restano in vigore il senso unico di marcia nel tratto da via di Villa Betania fino a via delle Fornaci, in direzione centro, e il divieto di transito per autobus e autocarri fino a 3,5 tonnellate all’intersezione con via Aurelia Antica, con obbligo di svolta a sinistra verso via di San Pancrazio per i veicoli provenienti da piazzale Aurelio.

