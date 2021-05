BARI (ITALPRESS) – “Le otto nuove rotte nazionali e internazionali di Wizz Air – tra cui Tel Aviv e Abu Dhabi – in partenza da Bari, che arricchiranno il network della compagnia da Aeroporti di Puglia rappresentano per la nostra regione una buona notizia e una grande opportunità”. Così l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci.

“Sono numerosi – aggiunge Delli Noci – gli elementi indispensabili per far ripartire la Puglia, per far ripartire quei settori paralizzati dall’emergenza sanitaria. Disporre, peraltro, di una scelta sempre più completa di destinazioni ci permette di fare un passo in avanti sulla strada della ripresa, perchè queste nuove rotte ci permettono sia di sviluppare i flussi turistici, sia di connettere in maniera più ampia la Puglia con aree in cui alcune imprese regionali hanno già avviato importanti rapporti economici, che potranno essere ulteriormente rafforzati. Sarà possibile promuovere partenariati e altre forme di collaborazione industriale – in particolare nel settore dell’innovazione tecnologica e dell’aerospazio – con realtà israeliane ad esempio, con cui la Puglia dialoga già da qualche tempo”.

