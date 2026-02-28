Nuove regole Ifab contro le perdite di tempo a partire dai Mondiali 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il calcio prova ad accelerare il proprio ritmo e a ridurre le perdite di tempo. Nel corso della 140esima Assemblea Generale Annuale dell’International Football Association Board (Ifab), l’organo che definisce le regole del gioco, è stato approvato un pacchetto di misure che punta a rendere le partite più dinamiche e con maggiore tempo effettivo di gioco. La riunione si è svolta a Hensol ed è stata presieduta da Mike Jones, presidente della Football Association of Wales, in un anno simbolico per la federazione gallese che celebra il suo 150° anniversario. Le novità entreranno in vigore già dal Mondiale 2026 e in tutte le altre competizioni. Secondo l’Ifab, le modifiche rispondono alle richieste provenienti da tutto il mondo del calcio di “strumenti pratici per proteggere il tempo effettivo di gioco”.

Una delle innovazioni più significative riguarda rimesse laterali e rinvii dal fondo. Dopo la modifica introdotta l’anno scorso per limitare il tempo in cui i portieri possono trattenere il pallone (8 secondi), l’Ifab ha deciso di estendere il principio del conto alla rovescia anche a queste situazioni. Se l’arbitro ritiene che la ripresa del gioco stia richiedendo troppo tempo, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se allo scadere il pallone non è stato rimesso in gioco, la rimessa laterale passerà agli avversari; nel caso di un rinvio dal fondo ritardato, verrà assegnato un calcio d’angolo.

Per rendere più fluido lo svolgimento delle partite, i calciatori sostituiti dovranno lasciare il campo entro dieci secondi dall’esposizione della lavagna luminosa o dal segnale dell’arbitro. Se il giocatore non rispetta questo limite temporale, dovrà comunque uscire dal terreno di gioco, ma il sostituto potrà entrare soltanto alla prima interruzione successiva dopo un minuto di gioco effettivo. Un’altra modifica riguarda la gestione degli infortuni. Quando un giocatore riceve assistenza medica sul terreno di gioco e la partita viene fermata, il calciatore dovrà uscire dal campo e restare fuori per un minuto dopo la ripresa del gioco. La misura è stata pensata per scoraggiare interruzioni tattiche.

L’assemblea ha approvato anche alcune modifiche al protocollo del Video Assistant Referee (Var). D’ora in avanti il sistema potrà intervenire in tre situazioni aggiuntive: espulsioni derivanti da un secondo cartellino giallo chiaramente errato (in Italia il più recente è quello dello juventino Kalulu in Inter-Juve), casi di identità scambiata quando l’arbitro ammonisce o espelle il giocatore sbagliato e, se la revisione può avvenire immediatamente, anche l’assegnazione di un calcio d’angolo sbagliato. Dal 1° luglio 2026, inoltre, nelle amichevoli tra nazionali “A” saranno consentite fino a otto sostituzioni, con possibilità di accordo tra le squadre per arrivare fino a undici; saranno ammessi oggetti non pericolosi nell’equipaggiamento dei giocatori se adeguatamente coperti; le competizioni potranno autorizzare l’uso di bodycam per gli arbitri; sulle situazioni di palla a due il direttore di gara potrà spiegare a chi va il possesso palla, così come sui casi di doppio tocco accidentale nei calci di rigore; nessuna ammonizione quando l’arbitro concede il vantaggio su un fallo che negava una chiara occasione da gol ma la rete viene comunque segnata.

L’Ifab ha inoltre concordato “che vengano condotti degli studi per valutare ulteriormente i ritardi dovuti agli infortuni tattici dei portieri e per proporre delle soluzioni per scoraggiare questo comportamento”. Ha inoltre deciso di avviare una consultazione su comportamenti considerati problematici, come le squadre che abbandonano il campo in segno di protesta o i giocatori che si coprono la bocca mentre discutono con gli avversari. Infine, proseguiranno gli esperimenti legati alla nuova interpretazione del fuorigioco e allo sviluppo della tecnologia di fuorigioco semi-automatico, oltre ai test sul sistema di supporto video per gli arbitri.

