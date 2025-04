GAZA (ITALPRESS) – Centinaia di palestinesi hanno manifestato contro il gruppo islamista Hamas a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, per chiedere la fine della guerra nella Striscia palestinese. Sui social sono apparsi dei video delle proteste.

I manifestanti hanno accusato Hamas di indifferenza e hanno issato striscioni per chiedere l’apertura dei valichi e la fornitura di cibo e acqua potabile. Durante le proteste i partecipanti hanno detto che non possono più tollerare la carestia e la morte in corso a causa della guerra.

Intanto Hamas non ha ancora risposto alla proposta di cessate il fuoco di Israele recapitata tramite i funzionari egiziani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).